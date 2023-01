Réforme des retraites :" 1.000 à 2.000 gilets jaunes" et "200 à 400 éléments radicaux" attendus mardi à Paris

La deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites mardi sera-t-elle aussi suivie que la première ? Selon un document confientiel des renseignements territoriaux que franceinfo a pu consulter lundi, entre 1 et 1,2 million de personnes sont attendues dans les 240 manifestations et rassemblements organisés partout en France. Selon ce document internet, la manifestation parisienne comptera entre 70.000 et 100.000 personnes tandis que les cortèges les plus étoffés seront à Toulouse (28.500 personnes), Nantes (26.500 personnes) ou encore Marseille (22.000 personnes).

ⓘ Publicité

Lors de la première journée de mobilisation le 19 janvier dernier, entre 1 et 2 millions de personnes avaient manifesté en France selon les différentes sources.

La mouvance contestataire radicale présente de "manière significative"

Du côté des profils de manifestants à risque, les renseigements tablent sur la présence de "1.000 à 2.000 gilets jaunes" et "200 à 400 éléments radicaux" à Paris. "Les Gilets jaunes, bien présents lors de la précédente journée nationale d'action, pourraient tenter de faire dégénérer la mobilisation." Quant à la "mouvance contestataire radicale", elle "devrait être présente de manière significative lors de cet événement."

En dehors de Paris, concernant les gilets jaunes, le document précise que "si quelques petits groupes entendent privilégier l'occupation de ronds-points, une partie des gilets jaunes rejoindra les cortèges comme à Toulouse, Grenoble, Besançon, Gap ou Tarbes [...] Mais leur participation aux différentes manifestations devrait rester peu significative au regard de la mobilisation syndicale attendue."

L'ultra gauche compte sur la mobilisation des étudiants, selon les renseignements

Enfin, le document ajoute que l'ultra gauche compte sur les étudiants sur cette deuxième journée de mobilisation nationale : "L'ultra gauche espère capitaliser sur le succès de la mobilisation intersyndicale du 19 janvier et accroître progressivement sa présence dans les cortèges [...] Les militants entendent rallier à leur cause la sphère estudiantine", qui pourrait fournir une "main d'oeuvre contestataire" plus conséquente.

Le document liste par ailleurs les villes où la mouvance contestataire compte se mobiliser. D'après le document, "400 militants radicaux d'ultra-gauche, altermondialistes et gilets jaunes radicalisés" sont attendus à Lille et "s'agrégeront une nouvelle fois devant la banderole intersyndicale." A Toulouse, "environ 200 éléments radicaux issus des gilets jaunes et des mouvances contestataires locales devraient venir grossir les rangs de la mobilisation".

11.000 policiers et gendarmes mobilisés en France

En prévention d'éventuels débordements, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué lundi que 11.000 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France mardi. Ils seront 4.000 rien qu'à Paris pour encadrer la manifestation. Le ministre a exprimé le voeu que les protestations se déroulent "dans les mêmes conditions sans incident grave" que la précente mobilisation.

Gérald Darmanin a prévenu que les personnes qui "s'en prendraient aux policiers et aux gendarmes, aux autres manifestants, aux biens, seront interpellées", tout en saluant la bonne entente avec les organisations syndicales qui "jouent le jeu". "Je salue leur esprit de responsabilité", a-t-il souligné.