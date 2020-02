PHOTOS - Réforme des retraites : 10e journée de mobilisation à Avignon

Le mot d'ordre est clair : il faut rester motivé ! Malgré les vacances scolaires, entre 1.000 et 3.000 personnes ont manifesté ce jeudi après-midi à Avignon à l'appel d'une intersyndicale. Il s'agissait de la 10e journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Dans le cortège entre la gare SNCF et le Palais des papes, des personnels de santé, des avocats, des enseignants, des lycéens et de nombreux retraités en colère.

10e manifestation alors que les députés décortiquent le texte

L'examen du texte de loi et ses 40.000 amendements est chahuté depuis lundi, et le passage en force du gouvernement n'est pas exclu. Mais les manifestants veulent garder l'espoir d'être entendus à l'image de Monique, une retraitée venue manifester à Avignon : "Oui, le texte passe à l'Assemblée, mais il y a des amendements, des voix qui se font entendre... On est là pour pousser dans cette direction."

Pour Jérome, lui aussi retraité, "cette loi est vide de sens. On ne connait pas la valeur du point, personne aujourd'hui ne sait combien il va gagner à la retraite. Je n'ai jamais vu ça ! On peut être contre des lois parce que politiquement on est pas d'accord mais là ça n'est pas le cas, on est contre quelque chose qui n'existe pas, c'est du flan!

La conférence de financement se poursuit

Dans le même temps, les syndicats affinent leurs positions sur la conférence de financement des retraites. Lancée mardi, elle doit fournir fin avril des propositions pour ramener à l'équilibre le système de retraite en 2027.

La CGT menace toujours de claquer la porte, dénonçant l'impossibilité d'un compromis. Une "contre-conférence" pourrait voir le jour, organisée par les syndicats opposés à la réforme, dont Solidaires et la FSU, qui n'ont pas été conviés à celle du gouvernement.

Départ de la Gare d'Avignon pour la 10e mobilisation contre la réforme des retraites. © Radio France - Marie Maheux

Les manifestants réclament toujours le retrait de la réforme alors que le texte est débattu en ce moment à l'Assemblée. © Radio France - Marie Maheux