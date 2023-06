Réforme des retraites : 2.500 manifestants au Mans, le plus faible score depuis le début du mouvement

C'est une 14e journée d'action timide ce mardi 6 juin 2023 dans les rues du Mans contre la réforme des retraites. Selon les syndicats, 2.500 personnes se sont rassemblés pour défiler dans le centre de la capitale sarthoise, avec un départ devant la préfecture. Lors du rassemblement le 1er mai dernier, 5.000 personnes étaient au rendez-vous, deux fois plus que ce mardi.

Un nombre en baisse qui agace certains manifestants comme Christine. "Forcément, c'est dommage. Je ne comprends pas pourquoi il y a si peu de personnes. Tout le monde râle et personne ne bouge", explique l'infirmière. "C'est une déception, oui. Il faut continuer à se battre, parce que sinon c'est foutu", remarque Jean, retraité mais habitué des manifestations.

14e journée de mobilisation dans les rues du Mans contre la réforme des retraites © Radio France - Valentin Plat

Et puis, dans les rangs de la manifestation, il y a les optimistes. "Il faut toujours y croire". Laurent, enseignant, tente aussi de comprendre pourquoi le cortège s'affaiblit : "La chaleur, le début des vacances, peut-être. Après, c'est vrai que les mouvements sociaux s'essoufflent au bout d'un moment, c'est normal". "C'est vrai que c'est un petit peu désolant. Il n'y a pas moyen de s'exprimer, ni pour nous, ni pour les députés", remarque Bruno.

"La rue finira par parler et gagner", espère Laurent, enseignant. "Les gens sont un peu démobilisés aujourd'hui, mais ça va revenir. On ne peut pas laisser faire ça en tout cas. On a le droit de grève et puis il faut surtout pas se dire que ça y est, c'est le baroud d'honneur, comme on peut entendre dans la presse. Non, ce n'est pas un baroud d'honneur. Ça va continuer et ça va continuer après l'été, c'est sûr. La rentrée sera compliquée pour le gouvernement", explique celui qui est présent depuis le début du mouvement.

14e journée de mobilisation dans les rues du Mans contre la réforme des retraites © Radio France - Valentin Plat

Les chiffres de la mobilisation en Sarthe

Les manifestations au Mans (manifestants selon syndicats / préfecture)

19/01 : 22.000 / 12.500

31/01 : 25.000 / 13.500

07/02 : 16.000 / 6.700

11/02 : 25.000 / 14.000

16/02 : 5.000 / 4.000

07/03 : 30.000 / 13.000

11/03 : 4.000 / 2.800

15/03 : 10.000 / 4.200

23/03 : 18.000 / 8.800

28/03 : 10.000 / 6.400

06/04 : 10.000 / 4.200

13/04 : 5.000 / 3.800

01/05 : 6.700 / 4.000

06/06 : 2.500 /

