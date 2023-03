Réforme des retraites : 2.600 à 3.800 manifestants à Périgueux pour la huitième journée de mobilisation

C'est au son de Gala, d'Helmut Fritz ou encore d'Edith Piaf que les manifestants opposés à la réforme des retraites ont défilé dans les rues de Périgueux ce mercredi 15 mars pour la huitième journée d'action à l'appel des syndicats. Selon la police, il y avait 2.600 manifestants, ils étaient 3.800 d'après les syndicats.

Le mardi 7 mars, pour la grande journée de mobilisation, ils étaient 10.000 dans les rues de Périgueux selon les syndicats , 6.500 selon la police. Ce mercredi, une commission mixte paritaire s'est réunie pour tenter de trouver un texte commun sur la réforme. Il s'agit d'une commission composée de sept sénateurs et de sept députés. S'ils y arrivent, un vote est prévu ce jeudi à l'Assemblée nationale.

La CGT veut continuer le mouvement

"Faites du bruit" a scandé une militante avec son mégaphone pour encourager les manifestants à utiliser leurs sifflets pour se faire entendre. Ils refusent le projet de loi du gouvernement qui prévoit de décaler progressivement l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Les syndicats, dont la CGT et la CGT énergie en Dordogne, ont d'ores et déjà prévenues qu'elles continueraient le mouvement même si le projet de loi était adopté par l'Assemblée et par le Sénat.