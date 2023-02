Réforme des retraites : 20.000 amendements déposés avant l'examen du texte à l'Assemblée nationale

En tout, la Nupes a déposé entre 16.000 et 17.000 amendements.

Environ 20.000 amendements à la réforme des retraites du gouvernement ont été déposés, en vue de son examen à partir de lundi prochain à l'Assemblée nationale, selon les informations de franceinfo ce jeudi. Approximativement 12.000 de ces amendements ont été déposés par des députés La France insoumise (LFI), qui avaient jusqu'à 17h ce jeudi pour le faire. Entre 1.500 et 2.000 amendements ont été déposés par les députés socialistes, entre 1.500 et 2.000 par les députés écologistes et environ 1.000 par les députés communistes.

À titre de comparaison, 7.000 amendements ont été déposés en vue de l'examen de cette réforme en commission des affaires sociales, qui s'est achevé mercredi soir, et 41.000 amendements avaient été déposés en 2020 lors de la précédente tentative de réforme des retraites. Faute de temps, ses membres n'ont pas dépassé l'article 2 du texte , qui en compte 20 en tout.

Même si certains amendements pourraient être jugés irrecevables, leur nombre global rend incertain l'examen du texte dans sa totalité, avant sa transmission au Sénat.