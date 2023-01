Réforme des retraites : 200 personnes ont protesté ce samedi à Limoges

Les syndicats appelaient à une nouvelle mobilisation ce samedi, au carrefour Tourny, à Limoges. 200 personnes ont répondu présent pour protester contre la réforme des retraites. Un groupe d'amis détonne au milieu des éternels syndicalistes et de leurs pancartes. A peine la majorité, ils se mobilisent pour leurs parents, leurs grands-parents, mais aussi pour leur propre avenir. "Je n'aurais sûrement jamais de retraite" ironise Floriane, responsable de la section du Parti communiste à Limoges. Elle a fait les calculs : "Avec la réforme des retraites, je suis certaine de ne pas avoir de retraite avant 67 ans".

Loin de la retraite mais concernés !

Luc n'est pas encore entré dans la vie active qu'il est déjà découragé. "On veut quand même la retraite avant l'arthrite. Je veux devenir pompier. C'est un métier super physique, qu'on ne peut pas faire pendant 50 ans" explique l'étudiant en sociologie.

Ce groupe de jeunes occupe le terrain en dehors des manifestations nationales et même si leur génération n'est pas très visible dans les cortèges. "Ça montre à quel point on est déterminé. Ça met aussi une pression localement aux représentants régionaux, aux représentants locaux. Je pense aux maires, aux députés, aux sénateurs, qui nous représentent" continue Luc.

Quelle vie après la retraite ?

Parmi les manifestants, il y a aussi ceux dont la retraite est pour bientôt, même si l'âge de départ est repoussé. "J'avais prévu de partir dans 6 ans, à 62 ans. Il va falloir attendre 64 ans, donc 2 ans de plus. Je n'en ai pas envie et là je me dis que ce n'est pas possible. Et puis j'ai envie de profiter un peu de la vie après" défend Christophe, professeur en école d'ingénieurs.

Pour les presque retraités, comme pour les plus jeunes, la mobilisation du mardi 31 janvier sera déterminante.