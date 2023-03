Réforme des retraites : 200 véhicules pour une opération escargot dans les Landes

A chaque nouvelle journée, les syndicats changent de formule. Ce mercredi 15 mars, acte 8 de la mobilisation contre la réforme des retraites, ils ont décidé de mener une opération escargot dans les Landes. Deux cortèges, partis de Dax et Mont-de-Marsan dans la matinée, ont convergé vers Tartas, alors qu'en même temps à Paris, 14 députés et sénateurs tentaient de se mettre d'accord sur un texte commun en commission mixte paritaire. S'ils y parviennent, le projet de loi sera voté ce jeudi à l'Assemblée Nationale et au Sénat.

Plus de 200 véhicules à 30 km/h

Ce mercredi, les syndicats ont compté près de 350 personnes à Dax comme à Mont-de-Marsan. Des manifestants qui sont ensuite monté dans leur voiture. Une file impressionnante à Mont-de-Marsan, près de 90 véhicules les uns derrière les autres, en warning et à 30 km/h. Il y en avait même 120 dans le cortège dacquois d'après la CGT. "Cela a été un beau bordel" confirme son secrétaire général à l'issue de l'opération. Et c'était le but". Son collègue de Force Ouvrière, Nicolas Guyard, précise : "Les Landes, ce n'est pas un tissu très industriel, difficile de mettre le département à l'arrêt. Nous avons donc, symboliquement, mis à l'arrêt la Nationale en soutien à ce qu'il se passe ailleurs en France."

L'un des panneaux préparé par un manifestant. © Radio France - Lise Dussaut

Une manifestation à Tartas, pour le symbole

Les véhicules ont rallié, tranquillement mais sûrement, Tartas, lieu de la manifestation de cette 8e journée de grève. La ville n'a pas été choisie au hasard. C'est ici, qu'il y a une semaine, un homme de 27 ans a perdu la vie à la bioraffinerie Ryam , victime d'un accident du travail. A la fin du défilé, qui s'est terminé devant l'usine, les 850 manifestants (chiffres de la police comme des syndicats) lui ont rendu hommage. Les syndicats voulaient aussi faire passer un message : "Voilà la preuve que la pénibilité n'est pas prise en compte. Qu'on peut mourir au travail bien avant 64 ans". Avant de lire une lettre de l'intersyndicale nationale adressée au président de la République, pour demander, une nouvelle fois, de reculer.