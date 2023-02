Reforme des retraites : 5000 manifestants selon la CGT à Tours

Des manifestants moins nombreux, 5000 selon la CGT, mais toujours déterminés. Les syndicats mobilisaient ce jeudi pour la cinquième fois contre le projet de réforme des retraites. A Tours en pleines vacances scolaires, ce sont des étudiants qui étaient en tête de cortège. Cortège nettement moins fourni que lors de la dernière manifestation du 11 février.

ⓘ Publicité

Fabrice Vernat faisait partie des manifestants ce jeudi, il travaille à La Poste, ay adhère au syndicat la CGT fapt. Il a participé à toutes les journées d'action. 5 jours de mobilisation, 5 jours de grève. Il explique avoir perdu 80 euros nets à chaque journée de grève, soit 400€ défalqués depuis le début du mouvement. Pour autant il persiste et est prêt à prolonger le mouvement : « C’est dogmatique pour le gouvernement de faire passer cette réforme. Cette manifestation sert à quelque chose de toute façon, même si on est pas écouter, il faut faire grève pour que ça touche l’économie du pays, il faut toucher le capital pour arriver à quelque chose, c’est pour ca que la journée du 7 mars est attendue ! Et si on a pas d’autre choix que de bloquer le pays, et bien pourquoi pas ! Peut être que Macron nous entendra du haut de sa tour d’ivoire et commencera à écouter les français »

Fabrice Vernat, salarié de La Poste, et militant CGTfapt, a participé aux 5 journées de grève depuis le début du mouvement © Radio France - Sophie Allemand

Un militant CFDT dans le cortège à Tours, ce jeudi 16 février © Radio France - Sophie Allemand

Les salariés du secteur de l'énergie, en grève contre le projet de réforme des retraites, étaient mobilisés aussi jeudi dans de nombreux sites industriels, dans une forme de répétition générale avant de "mettre à l'arrêt" le pays, le 7 mars prochain. Exemple côté gaz, huits sites de stockage de gaz de Storengy, filiale d'Engie, étaient ce jeudi le théâtre d'actions de barrages filtrants de la part des grévistes, notamment sur les sites de stockages de Chémery (Loir-et-Cher), ou Céré-la-Ronde (Indre-et-Loire), selon la CGT.

A Céré-la-Ronde, 80 % des agents étaient grévistes, selon la CGT, c'est un mouvement de grève reconductible.