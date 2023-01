Réforme des retraites : "62 ans, c'est l'âge limite" pour le président des retraités agricoles

"62 ans, c'est l'âge limite" explique Roger Treneule sur France Bleu Périgord. Le président de l'association nationale des retraités agricoles et ancien producteur de tabac à Saint-Avit-Sénieur en Dordogne réagit au projet de réforme des retraites. Le gouvernement souhaite décaler progressivement l'âge de départ de 62 à 64 ans car il y a de moins en moins d'actifs pour financer les retraites.

Les agriculteurs devront eux-aussi justifier de 43 annuités de cotisation ou alors ils partiront à la retraite à 64 ans ce qui semble un âge intenable pour Roger Treneule. Le métier a changé depuis son départ à la retraite mais le travail d'agriculteur "est beaucoup plus intellectuel, avec beaucoup plus de tracas, beaucoup plus de normes et de contrôles sans cesse".

"Une retraite normale devrait être au montant du SMIC"

Dans ce projet de réforme des retraites, le gouvernement prévoit également d'augmenter les retraites à 1.200 euros. "Une retraite normale devrait être au montant du SMIC, c'est ce que nous demandons, quand on travaillé une carrière entière pour permettre à la personne de vivre décemment ce qui n'est pas le cas actuellement pour les agriculteurs. Il manque encore de revaloriser les retraites des femmes qui ont des carrières qui sont incomplètes".

Aujourd'hui, la retraite d'un agriculteur est fixée à 85% du SMIC net, soit 1.150 euros par mois. Les pensions minimum des conjoints et collaborateurs est toujours fixée à 750 euros par mois.