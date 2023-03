Réforme des retraites : 7.500 manifestants à Perpignan selon la préfecture, plus de 20.000 selon les syndicats

Affluence des grands jours à Perpignan, ce jeudi 23 mars, pour la première mobilisation interprofessionnelle nationale après l'adoption de la controversée réforme des retraites lundi 15 mars dernier. 7.500 opposants à la réforme se sont réunis selon la préfecture, plus de 20.000 selon les syndicats. C'est plus que pour les deux dernières manifestations, les 11 et 15 mars, dans la préfecture des Pyrénées-Orientales

"On va se faire entendre !"

Des manifestants que l'adoption de la réforme ce lundi ne décourage pas : "Il faut montrer encore plus notre mécontentement par rapport à l'utilisation du 49.3. Ce n'est pas trop tard !" promet Marie, 16 ans. "Certains ne veulent pas entendre le peuple, renchérit une autre manifestante perpignanaise. Mais on est là, et on va se faire entendre !"

Et ce sursaut de mobilisation n'étonne pas Dominique Dorgueil, secrétaire général adjoint de FO dans le département : "Les gens ont besoin d'être entendus, le mépris, ça va bien 5 minutes, assène-t-il, en faisant référence à la prise de parole du président de la République ce mercredi. Il n'est jamais trop tard, surtout pas quand on voit le niveau de la manifestation d'aujourd'hui. Il y a une vraie volonté de faire stopper une réforme vue comme mortifère."

Bref blocage du pont Arago

La manifestation s'est déroulée calmement, depuis la place de la Catalogne, en passant par les boulevards Wilson, Jean Bourrat, Aristide Briand, Henri Poincéra, Félix Mercader, des Pyrénées, avant de revenir place de la Catalogne autour de 13h. Le cortège de tête de l'intersyndicale s'est alors avancé jusqu'au pont Arago, hors du tracé officiel. Objectif : bloquer la circulation pour dénoncer le gazage de manifestants pendant le rassemblement à Prades .

Le blocage a provoqué d'importantes perturbations de circulation, avant d'être levé autour de 14h30.

Une personne a été interpellée en fin de manifestation, pour jet de projectile sur un agent des forces de l'ordre. Cet homme a été placé en garde à vue.