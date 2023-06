Réforme des retraites : à Avignon, "l'espoir fait vivre" disent les manifestants

C'est la 14e manifestation à Avignon contre la réforme des retraites. L'intersyndicale, unie comme au premier jour, évoque le chiffre de 8.000 manifestants mais ils étaient plutôt 3.000, ce mardi 6 juin, à faire le tour des remparts direction le parvis du Palais des Papes. Dans le cortège, les cheminots, les soignants, les agents de la fonction publique territoriale, quelques lycéens.

Les slogans et les pancartes sont les mêmes qu'au premier jour. La détermination est un peu plus faible qu'au début de la mobilisation mais la plupart des manifestants s'accordent à dire que "l'espoir fait vivre". "On ira jusqu'au retrait", confirme cette retraitée. "C'est comme une histoire d'amour, on fait semblant de toujours y croire mais il y a peu de chance", conclue Samuel, lycéen de 16 ans moins confiant.

Le bloc jeune, en fin de cortège, à Avignon © Radio France - Camille Labrousse