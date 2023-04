Réforme des retraites : à l'approche du 1er mai, l'intersyndicale du Nord-Isère ne lâche rien

En pleine mobilisation contre la réforme des retraites, ce 1er mai 2023 va forcément avoir une couleur particulière. Depuis le 19 janvier, des manifestations, des blocages et désormais des concerts de casseroles sont organisés presque toutes les semaines en Nord-Isère. L'intersyndicale compte déjà 13 rassemblements ou manifestations depuis le début de la contestation et ne compte pas baisser les bras.

Pour ses représentants, le 1er mai et la Fête du travail ne doivent pas marquer le baroud d'honneur de la lutte. "On verra ! Autour de nous, les gens sont encore déterminés. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'on n'a pas fait tout ce chemin, toutes ces manifs, toutes ces grèves pour abandonner là" assure Fabienne Zwiebel, représentante de Sud Education Solidaire en Nord-Isère. "Tous les jours on entend qu'il y a des coupures d'électricité, des trains arrêtés... il se passe encore pleins de choses tous les jours."

Une mobilisation inédite en Nord-Isère

En tout, neuf organisations - dont la Confédération paysanne - appellent à se rassembler le 1er mai à partir de 10H à Bourgoin-Jallieu, place Saint Michel, avant une manifestation qui se terminera au parc des Lilattes avec des prises de parole et un pique nique partagé. Leur objectif est simple : la non application de cette réforme.

Cet appel est porté par une mobilisation inédite au fil des semaines dans le secteur. "À Bourgoin, quand on faisait des manifestations de manière traditionnelle, depuis des dizaines d'année, on était généralement tous, syndicalistes, contents lorsqu'il y avait 400 personnes" raconte Claude Ageron, membre du bureau départemental du syndicat Force Ouvrière. Contre la réforme des retraites, "la plus petites manifestation a réuni près de 2.000 personnes et la plus grosse autour de 8.000, et c'est pareil dans toute la France. Cela reste énorme et le mécontentement ne risque pas de passer parce que personne ne veut de deux ans ferme."

L'espoir de grèves importantes

Parmi les forces de l'intersyndicale, un texte national qui n'a pas évolué depuis le 19 janvier. "Cela nous aide beaucoup à être uni localement. Il y a une unité sans faille sur le fait qu'on veut le retrait de ce texte" continue-t-il. Mais les journées de manifestation et de grèves pèsent sérieusement sur certains opposants à la réforme.

Le secrétaire général de l'union locale CGT de Bourgoin-Jallieu, Serge Mazars, garde malgré tout l'espoir d'une grève massive dans les entreprises. "Si les salariés peuvent se mettre en grève et tenir la grève, on touchera vraiment au cœur des forces économiques de l'Etat et on pourra avoir un rapport de force là où il doit être." L'inflation est un obstacle supplémentaire. "Se mettre en grève c'est parfois très compliqué, malgré les caisses de grève. Les gens ont encore du mal à passer le pas" alors que le temps presse pour les opposants car de son côté, le gouvernement veut déjà tourner la page.