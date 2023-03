Réforme des retraites : à l'université de Pau, les militants redoublent d'efforts pour mobiliser les étudiants

L'Université de Pau Pays de l'Adour est partiellement bloquée ce mercredi 22 mars par des étudiants militants des syndicats Solidaires et CGT, en protestation contre la réforme des retraites, l'usage par le gouvernement du 49.3, et le rejet des motions de censure. Malgré l'adoption du texte par le Parlement, la mobilisation entamée en janvier à l'université se poursuit et surtout cherche à gagner en intensité.

"On ne se sent pas trop concernés"

Mais les militants se heurtent à la difficulté de mobiliser les plus jeunes. Souvent absents ou très rares dans les cortèges contre la réforme depuis le début du mouvement, leur voix a été peu entendue, eux qui se disent peu concernés par les questions de retraites. C'est en tout cas les impressions collectées sur le campus de l'université de Pau auprès de ses étudiants : "on ne se sent pas trop concernés, on a l'impression que c'est hyper loin pour nous" disent les uns. "C'est compliqué à 20 ans d'avoir un avis sur la retraite alors qu'on est en cours et qu'on ne sait pas ce que c'est que le monde du travail" abondent d'autres.

Des banderoles contre la réforme des retraites ont fleuri sur le campus ces derniers jours © Radio France - Flore Catala

Les étudiants militants à la conquête de soutiens

Pourtant, à l'Université de Pau, il y a des actions, menées par un groupe d'étudiants militants : distribution de tracts, affichages, et déjà un blocage aussi, le 7 mars dernier, les entrées dans les parkings du campus ont été bloquées. Mais pour le moment, nombreux sont ceux qui disent n'avoir pas remarqué grand chose, du moins pas une mobilisation importante sur le campus.

Une Assemblée Générale tenue par des étudiants militants dans un amphi de l'UPPA © Radio France - Flore Catala

Il y a aussi des Assemblées Générales et des réunions pour tenter de remobiliser les plus jeunes, et les porte-paroles syndicaux sont les premiers à reconnaître que c'est difficile. "Il faut beaucoup de discussions, beaucoup de temps pour convaincre" explique Hugo, étudiant en Master et porte-parole du syndicat Solidaires à l'UPPA. "Mais on pense qu'on a une réserve d'étudiants à convaincre qui se mobiliseront. C'est aussi pour ça qu'on fait des blocages".

Des actions d'information et de pédagogie

"C'est vrai que les étudiants ne se sentent pas toujours intéressés" abonde Louise, étudiante en première année de sociologie, elle aussi porte-parole à Solidaires. "Il y en a plein qui ne savaient pas ce que c'était que le 49.3, jusqu'à ce qu'on fasse du tractage pour leur expliquer. Et là les gens ont commencé à s'indigner en comprenant ce qui venait d'être voté. Donc oui c'est compliqué parce qu'ils ne se sentent pas concernés, mais quand on leur explique ils nous rejoignent".

Le blocus de ce mercredi sert donc aux étudiants militants d'espace pour discuter, échanger avec les étudiants voulant se rendre en cours, mais empêchés, afin de les inciter et les convaincre notamment à rejoindre la manifestation prévue à Pau ce jeudi 23 mars à 10h30 Place de Verdun.