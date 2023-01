Réforme des retraites : à Laval des salariés inquiets, la Carsat très sollicitée

C'est le débat qui divise la France actuellement. La réforme des retraites du gouvernement et son report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Ce mardi encore, le président des députés Les Républicains s'est dit persuadé que son groupe "porterait des propositions convergentes", alors que certains membres agitent la menace de ne pas voter le texte de la majorité. Des élus divisés et des salariés qui se questionnent.

À Laval, la Carsat (la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail), chargée de gérer le compte retraite des salariés, est très sollicitée en ce moment. "En terme de rendez-vous oui, parce que les personnes s'inquiètent. Mais malheureusement, on ne peut pas répondre de manière formelle à tout puisque ce n'est qu'une proposition de loi. Rien n'est acté", explique Amandine Duval, conseillère retraite, invitée de l'émission Les Experts ce mardi sur France Bleu Mayenne.

"Arrêter d'embêter ceux qui travaillent"

Rien est acté, mais Christophe, 52 ans, est un salarié déprimé, très énervé. Si la réforme passe, ce Mayennais travaillera deux ans de plus. Pas une très bonne nouvelle pour son dos. "On a un métier pénible dans la grande distribution, donc lui rajouter deux ans supplémentaires... Il faut arrêter d'embêter ceux qui travaillent depuis longtemps et qui ont toujours envie de se lever le matin", soupire Christophe.

Michel a 59 ans, il est commerçant : "Moi, je prends trois trimestres dans la vue ! Et je vais devoir cotiser un an supplémentaire." Un coup dur pour celui qui s'est déjà projeté dans sa nouvelle vie avec son épouse. "On pensait revendre le commerce et partir au soleil. Pour l'instant, tout est en "standby". Je ne suis pas content, mais pas au point de tout casser," déclare le salarié. Michel n'exclut pas de partir, comme il l'avait prévu l'année prochaine, au 1ᵉʳ septembre, quitte à ne pas avoir une retraite à taux plein.