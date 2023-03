Réforme des retraites : à Nantes et son agglo, les éboueurs votent la fin de la grève du ramassage des ordures

Entamé il y a plus de trois semaines, la grève de la collecte des poubelles est levée à Nantes et son agglomération. Décision prise ce jeudi 30 mars en assemblée générale. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les sacs et les bennes qui débordent vont vite disparaitre du paysage.