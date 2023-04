Réforme des retraites : à quoi s' attendre ce jeudi en Limousin pour la 11e journée de mobilisation ?

Les opposants à la réforme des retraites ne veulent pas lâcher, surtout après que les syndicats aient claqué la porte du gouvernement ce mercredi . Ils pointaient un "échec" du gouvernement et appelaient massivement à se mobiliser dans la rue.

Car, en effet, après 10 manifestations en Haute-Vienne et en Corrèze très suivies , la 11e aura lieu ce jeudi. Cette journée entraînera des perturbations, des actions et des blocages.

Manifestations

Tulle : 10h30 depuis la gare

: 10h30 depuis la gare Ussel : 10h30, place Voltaire

: 10h30, place Voltaire Limoges : 14h Carrefour Tourny. Bus au départ de Bellac à 12h30 au champ de foire

: 14h Carrefour Tourny. Bus au départ de Bellac à 12h30 au champ de foire Brive : 15h avec un départ place de la Guierle

Le blocage de la Fac de lettres et de sciences humaines de Limoges a été reconduit en assemblée générale ce lundi. La FLSH est bloquée depuis le 7 mars.

Education - Petite enfance

La participation à la grève continue à s'éroder. Le Snuipp 87, principal syndicat enseignant du 1er degré, recense environ 20% de grèvistes et un chiffre quasiment stable par rapport à la semaine dernière en Corrèze. "Mais, cela ne veut pas dire une baisse de la mobilisation" explique Fabrice Prémaud, l'un des co-secrétaires du syndicat en Haute-Vienne.

Plusieurs écoles fonctionneront avec un service minimum. C'est le cas notamment à en Haute-Vienne, Saint-Junien, où il sera "mis en place dans les écoles maternelles Joliot-Curie et Chantemerle". Un service minimum d'accueil est prévu aussi à Limoges au centre de loisirs de Beaublanc de 7h30 à 11h30 et de 13h45 à 18h15.

En Corrèze, la ville de Brive met en place un service minimum d’accueil au centre de loisirs Cap Ouest. Cependant l’inscription devait être effectuée avant ce mercredi 12h. A Tulle, un service minimum aura lieu à l'école de l’Auzelou pour les classes de CE2, CM1 et CM2 à l’Accueil de loisirs du Chambon. A l'école de Virevialle, il n’y aura pas de service de garderie matin et soir, et pas de service de restauration. Dans l'école Joliot-Curie, il n’y aura pas de service de garderie le matin et pas de service de restauration pour les classes de Toute Petite et Petite section, Moyenne section et Grande section.

Transports

A Limoges, les services de la STCLM font état de perturbations sur leur réseau. Ainsi, les lignes 1, 2, 4, 5, 6, 8 et 10 seront perturbés ( entre 65 et 76% de passages assurés ).

A Libéo, à Brive, des perturbations sont à prévoir également.