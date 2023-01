Réforme des retraites : A quoi s'attendre dans le Nord Pas-de-Calais mardi, jour de grève nationale ?

Une nouvelle journée de mobilisation nationale est prévue mardi 31 janvier pour dénoncer le texte de la réforme des retraites qui prévoit notamment le recul de l'âge du départ à la retraite à 64 ans, contre 62 actuellement. Un texte largement impopulaire et dénoncé par la totalité des syndicats.

Plusieurs manifestations sont prévues dans toute la France, dont une dizaine dans le Nord-Pas-de-Calais et un appel à la grève a été lancé. A quoi faut-il s'attendre ? On fait le point.

Les transports fortement perturbés dans le Nord-Pas-de-Calais

La SNCF, d'abord, annonce de fortes perturbations sur le réseau ferroviaire de la région. Deux TGV sur cinq circuleront sur l'axe nord et un TER sur quatre circulera dans les Hauts-de-France. La SNCF Voyageurs recommande d'annuler ou de reporter ses déplacements et de privilégier le télétravail. La circulation des Eurostar et du Thalys sera, elle, "quasiment normale" selon les prévisions de la SNCF.

Pour savoir si votre train est annulé, il faut attendre lundi 17h puis aller vérifier sur le site de la SNCF ou l'application SNCF Connect. Les billets pourront être échangés sans frais ou seront remboursés intégralement.

Dans la métropole lilloise, le réseau de transport Ilévia prévoit aussi des perturbations importantes, sauf pour les deux lignes de métro, qui circuleront normalement. Ce sera plus compliqué du côté des tramway et des bus. Il y aura un tramway toutes les 10 min sur le tronc commun (entre Gare Lille Flandres et Croisé Laroche), et toutes les 20 min sur les branches Roubaix et Tourcoing. Les bus sont les plus impactés : "les lignes du réseau bus urbain circuleront avec des fréquences modifiées, tandis que certaines ne circuleront pas. Les lignes du réseau périurbain circuleront quant à elles normalement", indique Ilévia dans un communiqué.

Dans le secteur de Lens, le réseau Tadao fonctionnera lui aussi au ralenti : les lignes de circuits scolaires sont supprimées pour la journée du mardi (1121 - 1122 - 1123 - 1130 - 1131 - 1132 - 1133 - 1134 - 1140 - 1222 - 1223 - 1224 - 1317 - 1320 - 1322 - 1323 - 1324 - 1326 - 1329 - 1330 - 1331 - 1333 - 1400 - 1430 - 1431 - 1432 - 1433 - 1434 - 1435 - 1436 - 1441 - 1442 - 1443 - 1444 - 1450 - 1452 - 1453 - 1456 - 1457 - 1458 - 1461 - 1462 - 1464 - 1465 - 1466 - 1500 - 1501 - 1520 - 1521 - 1561 - 1563 - 1600 - 1601 - 1602 - 1750 - 1751 - 1800 - 1801 - 1802 - 1803 - 1804 - 1805 - 1806 - 1900 - 1902 - 1903 - 1904 - 1930 - 1931 - 2501 - 2502 - 2504 - 2521 - 2524 - 2610 - 2611 - 2613 - 2830 - 3009).

Les lignes B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 25, 31, 33, 35, 36, 39, 41, 53, 55, 57, 58 et 59, seront, elles, fortement perturbées. "Les autres lignes devraient être assurées normalement sous réserve des conditions de circulation et d'exploitation", précise le réseau de transports lensois.

Plusieurs manifestations organisées

Pour protester contre la réforme, plusieurs rendez-vous sont donnés dans la région :

Calais 9h30 sur la Place d'Armes

sur la Place d'Armes Arras 9h30 place de la Gare

place de la Gare Saint-Omer 9h30 sur le parvis de la Gare

sur le parvis de la Gare Boulogne-sur-Mer 9h30 au 98 Boulevard Gambetta

au 98 Boulevard Gambetta Cambrai 10h30 sur la Grand Place

sur la Grand Place Dunkerque 14h sur la Grand Place

sur la Grand Place Lille 14h30 devant la Porte de Paris

devant la Porte de Paris Valenciennes sur la Place d'Armes

Les syndicats du Pas-de-Calais ont mis en place plusieurs bus pour rejoindre les lieux de manifestations. Il y aura plusieurs départs : quatre cars partiront de Béthune à 8h place de l'Europe et un bus partira de Lens à 8h30 pour rejoindre Arras. Un bus partira d'Isbergues vers 13h et un autre de Liévin à 13h15 pour rejoindre Lille. Les inscriptions se font jusqu'à lundi par SMS au 06 61 24 13 25.

Une mobilisation plus forte que celle du 19 janvier ?

Aussi bien dans l'éducation que dans les autre secteurs, les syndicats du Nord-Pas-de-Calais s'attendent à une mobilisation plus importante que celle du 19 janvier dernier. "Il y aura davantage de monde en grève ou dans la rue, je pense, explique Catherine Piécuche, Secrétaire académique du FSU Nord-Pas-de-Calais. Les enseignants ont compris que cette retraite ne leur veut que du mal, et c'est encore plus vrai pour les femmes enseignantes qui sont encore plus pénalisées par le texte de la réforme que les hommes. On sent une réelle colère et une forte inquiétude monter."

Lors de la première manifestation, déjà, les enseignants s'étaient largement mobilisés avec selon les syndicats, 70% de grévistes dans le premier degré (écoles) et 50% dans l'académie de Lille (collèges et lycées). Les syndicats enseignants espèrent également que les jeunes iront manifester. Un rassemblement est prévu dans ce sens à Boulogne mardi.