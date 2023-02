Réforme des retraites : A quoi s'attendre dans le Nord-Pas-de-Calais pour la 3e journée de mobilisation ?

La précédente mobilisation du 31 janvier avait réuni entre 50 000 et 120 000 manifestants dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Après les deux premières journées de grève nationale les 19 et 31 janvier derniers, l'intersyndicale appelle à un 3e épisode de mobilisation contre la réforme des retraites.

Neuf manifestations prévues dans le Nord et le Pas-de-Calais

Les syndicats de la région donnent neuf points de rendez-vous pour aller manifester ce mardi. Dans le Nord, six manifestations sont prévues : une à Avesnes-sur-Helpe à 9h15, à Valenciennes à 10h, à Douai à 10h30 puis l'après-midi la manifestation la plus importante partira de la porte de Paris à Lille à 14h30. Une autre manifestation commencera à la même heure à Dunkerque et une marche aux flambeaux est prévue à Cambrai à 18h30.

Dans le Pas-de-Calais, il y aura trois rendez-vous à 9h30 mardi matin, à Arras, Calais et Boulogne-sur-Mer. A Boulogne, la préfecture a demandé aux syndicats d'éviter le secteur de la zone industrielle de Capécure pour des raisons de sécurité. "L’horaire de la manifestation en matinée correspond en effet au créneau d’expédition des produits de la mer avec de très nombreux poids-lourds devant quitter la zone, rendant ce lieu de rassemblement particulièrement dangereux", précise la préfecture. Enfin, il n'y aura pas de manifestation à Saint-Omer contrairement à la semaine dernière.

Les perturbations prévues dans les transports

DU CÔTÉ DE LA SNCF : ça va coincer autant que la semaine dernière avec un TER sur quatre en circulation dans la région et deux TGV sur cinq sur l'axe nord. Si vous avez un train à prendre demain, vous pouvez dès à présent vérifier s'il est supprimé ou non sur le site internet de la SNCF ou sur l'application SNCF Connect. Le réseau des TER sera également fortement perturbé pendant la journée du mercredi.

LES TRANSPORTS SCOLAIRES : La grève touchera quelques bus du réseau arc-en-ciel dans le Nord, dans les secteurs des Flandres et de la Pévèle. Dans le Pas-de-Calais, les perturbations se concentrent dans l’Arrageois et dans le Ternois. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la région des Hauts-de-France .

LES TRANSPORTS EN COMMUN :

- Dans la métropole lilloise, les deux lignes de métro circuleront normalement, tout comme les lignes de bus du réseau urbain. Les lignes de bus du réseau péri-ubrain auront des horaires modifiés qui seront affichés le jour J sur le site internet d'Ilévia. Les tramway seront plus impactés avec un tramway toutes les dix minutes sur les branches Roubaix et Tourcoing. Sur le tronc commun, entre la Gare Lille Flandres et Croisé Laroche, il y aura un tramway toutes les cinq minutes.

- Sur le réseau Transvilles, dans le Valenciennois, les lignes de tramway T1 et T2 circuleront en horaires de vacances scolaires soit toutes les quinze minutes. Les lignes de bus 1 – 2 - 4 – 5 – 6 – 12 – 13- 14 – 30- S1 - S2 – 100 – 102 – 116 circuleront également en horaires de vacances scolaires et le transport à la demande SESAME sera perturbé. Les lignes scolaires "Mon parcours", la navette de centre-ville Amandi’Tour, Cordon C1/C2, Villars Express, les transports à la demande Taxival, la ligne de soirée Luciole, les lignes 101, 103 à 112, 121, 131, 133, 134, les lignes A (Aérodrome) – G (GSK) – H (Centre Hospitalier) et Illigo 1&2 circuleront normalement.

- Dans le Douaisis, les lignes 3, 5, 6, 14 t 15 du réseau Evéole seront perturbées et les lignes 4 et 13 ne circuleront pas.

Le dépôt pétrolier de Mardyck bloqué demain

Les salariés du dépôt pétrolier des Flandres à Mardyck près de Dunkerque appellent à bloquer le site mardi à partir de 6h du matin. "Ce n'est pas un blocage physique, ça veut dire que personne ne chargera les camions et ça pendant 24h", explique une source syndicale.

Moins de grévistes attendus dans l'académie de Lille

Les syndicats de l'enseignement s'attendent demain à un taux de grévistes plus faible que lors des deux journées de mobilisation précédentes, avec maximum 25% de personnel enseignant en grève dans les écoles du Nord.

Certains établissements seront tout de même fermés dans le Nord et dans le Pas-de-Calais comme l'école maternelle Rictus à Boulogne-sur-Mer, l'école primaire Pasteur à Tourcoing, l'école Voltaire à Croix, l'école maternelle Docteur Averill du Quesnoy ou encore l'école Louise Michel à Loos.

La Mairie de Valenciennes annonce également une nette baisse de la mobilisation dans les crèches et les écoles de la ville. Neuf des 22 écoles seront perturbés, contre 12 le 31 janvier et 18 le 19 janvier dernier. La mairie précise que la commune "assurera donc, pour les écoles où le taux d’enseignants déclarés grévistes est supérieur ou égal à 25 % un Service Minimum Accueil pour les enfants dont les parents seraient confrontés à un problème de garde et n’auraient pas trouvé d’autre solution. Pour les écoles où le taux d’enseignants grévistes est inférieur à 25%, l’accueil des élèves dont l’enseignant est gréviste est assuré au sein de l’école par les autres enseignants."

Des aires de stockages pour les camions sur l'A16 et l'A26

Pour ne pas bloquer les deux autoroutes A16 et A26 dans le cas où les poids lourds seraient bloqués à cause de la mobilisation, la préfecture du Nord prévoit ce mardi à partir de 14h un dispositif de stockage affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé est supérieur à 7,5 tonnes. Ces aires seront situées sur l'autoroute A16 dans le sens Belgique vers Paris sur la voie de gauche entre les PR 136+100 et PR 126+100 dans le Nord, et dans le Pas-de-Calais, entre les PR 32+700 et PR 26+700 toujours dans le sens Belgique vers Paris et sur l'autoroute A26, dans le sens Reims vers Calais, les camions pourront stationner sur la voie de gauche entre les PR 26+700 et PR 18.