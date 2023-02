Réforme des retraites : A Rochefort, les manifestants font le buzz sur internet avec leur chanson

Cinquième jour de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, et les manifestants de Rochefort étaient un petit peu moins nombreux, mais ils gardent le rythme et surtout ils font "le buzz" sur internet. Le cortège de la Nupes a repris une chanson d'Alpha Blondy pour manifester dans la bonne humeur. Cette chanson c'est "Brigadier Sabari", le titre le plus connu du chanteur de reggae ivoirien. Une première vidéo a déjà connu un beau succès sur internet avec plus de 60 000 vues. Aujourd'hui, pendant la manifestation, les manifestants sont allés plus loin. Ils ont tourné le clip de leur adaptation pour "montrer qu'on peut parler de choses graves mais en gardant le sourire".

"Rien n'est laissé au hasard"

Si Annick Le Puil et Aude Danton ont choisi cette chanson, ce n'est pas pour rien. "On voulait une chanson à laquelle s'identifier, elle évoque les violences policières de l'époque, c'est un chant révolutionnaire", explique Aude Danton, l'une des deux parolières. A ses côtés, Annick Le Puil, décrypte les paroles qu'elles ont co-écrit, "On s'est beaucoup inspirées des pancartes de manifestants qu'on a vu, on a repris les meilleurs slogans". Celui qui a le mieux marché c'est "tu nous mets 64, on te re-mai 68", avoue Aude Danton.

En plus de ça, Waïpa, le producteur d'Alpha Blondy, leur a donné les droits du titre, "j'ai travaillé avec Waïpa dans le passé, quand je lui ai demandé si nous pouvions reprendre l'air de Brigadier Sabadi il n'a pas hésité une seconde", affirme Annick Le Puil.

Un succès inattendu

Dans les rangs de la Nupes à Rochefort, la chanson est un vrai succès. "Je savais que les filles écrivaient une chanson, mais je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur aussi rapidement", dis Nordine Raymond, porte-parole de la Nupes à Rochefort. "Ca nous permet d'utiliser la culture et les arts, on manifeste contre des choses graves mais le faire de cette manière ça embellie la misère", rajoute Sonia, une manifestante.

Si la chanson a aussi bien marché, c'est aussi grâce à Alpha Blondy, selon Annick Le Puil. "J'ai envoyé une vidéo de notre chanson à Waïpa, qui l'a envoyé à Alpha Blondy, il a adoré l'idée". Le chanteur de reggae l'a carrément partagé sur son compte Facebook, en quelques heures à peine la vidéo est devenue virale et a fait des milliers de vues.

Pendant la mobilisation, Annick Le Puil et Aude Danton ont distribué les paroles de la chanson aux manifestants pour qu'ils puissent tous la chanter. "Il nous faut une ambiance de folie pour que le clip soit à la hauteur du buzz", proclame Nicolas, le réalisateur. Tourner un clip, en pleine manifestation, c'est un défi de taille mais Nicolas sait comment il va s'y prendre, "on a quatre téléphones, tous en mode portrait pour s'adapter aux réseaux sociaux, et on va faire ça sous forme de plans séquences".

A Rochefort, la cinquième journée de mobilisation a réuni 1.300 manifestants selon la préfecture, 2.200 selon les organisateurs.