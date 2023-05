Réforme des retraites à Tours : "tant que nos syndiqués portent le fait de continuer la lutte, on continue"

C'est un 1er mai sous le signe d'une énième offensive intersyndicale contre la réforme des retraites. L'ensemble des organisations seront côte à côte ce matin dans les 400 rassemblements prévus partout en France, comme à Tours.

"Cela fait un peu près un mois et demi que j'entends dans les médias que c'est le baroud d'honneur. Il commence a être un peu long le baroud d'honneur. Très clairement, en tant que secrétaire général, que ce soit de la CGT ou d'un autre syndicat, on est toujours à l'écoute de ce que nos syndiqués portent. Tant que nos syndiqués portent le fait de continuer la lutte, et bien on continue", précise Cyril Bodier. Le secrétaire départemental espère, notamment avec cette journée de mobilisation, être enfin entendu par le gouvernement et que le conseil constitutionnel valide la demande d'un référendum ce mercredi 3 mai.

"Soit les Français sont vraiment très cons, soit c'est le gouvernement qui nous prend pour des cons"

Interrogé sur la sortie de François Bayrou, ce week-end dans le JDD qui expliquait sur la réforme des retraites que "rien n'a été clairement expliqué", Cyril Bodier n'entend plus cet argument après trois mois de lutte. "Soit les Français sont vraiment très cons et je ne le pense pas, soit c'est le gouvernement qui nous prend pour des cons. Et là, je pense que c'est plutôt la deuxième position."

