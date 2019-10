Réforme des retraites : appel à une "première journée de grève interprofessionnelle" le jeudi 5 décembre

Dans un communiqué publié ce mercerdi, huit organisations syndicales appellent à une "première journée de grève interprofessionnelle le jeudi 5 décembre". La CGT, FO, FSU, Solidaires, la Fidl, l'UNL, l'UNEF et le MNL expliquent vouloir "construire un plan d'action contre le projet de réforme de retraites par points". L'appel à la mobilisation est adressé aux salariés du public comme du privé.

Les organisations signataires de l'appel comptent aussi "impulser des assemblées générales sur les lieux de travail et d'études, des débats publics sur tout le territoire", interpeller "les élus locaux et nationaux" et sensibiliser la population sur la question. Ce choix du 5 décembre n'est pas anodin : un préavis de grève illimitée à compter de cette date est déjà déposé à la RATP, la régie qui gère les transports parisiens.

L'inquiétude monte au sein de certaines professions

Certains secteurs professionnels ont d'ores et déjà entamé un début de bras-de-fer avec le gouvernement, pour défendre leur régime de retraite. Quinze organisations des professions du droit, de la santé et du transport aérien, réunies au sein du "collectif SOS Retraites", ont annoncé une journée de grève le 3 février "si elles ne sont pas rassurées d'ici là" sur la réforme. Ses membres restent farouchement opposés au "régime universel" promis par le chef de l'État et censé remplacer les 42 caisses de retraite actuelles. Ils redoutent à la fois de payer plus de cotisations et de perdre leurs réserves financières.

Le 16 septembre, ce même collectif avait organisé une manifestation à Paris, et avait revendiqué 20.000 participants (moitié moins selon la police).

Policiers et pompiers sont aussi descendus dans la rue ces dernières semaines, pour protester contre leurs conditions de travail, mais également pour manifester leur inquiétude quant à l'avenir de leur régime de retraite.

Des débats jusqu'à la fin de l'année

Cet appel à la grève intervient alors qu'Édouard Philippe tiendra son premier débat sur la réforme jeudi à Lons-le-Saunier (Jura) avec des parents d'élèves, deux semaines après qu'Emmanuel Macron a inauguré l'exercice à Rodez. Le Premier ministre sera accompagné du Haut-Commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye.

Un projet de loi définissant le nouveau système universel par points et les générations concernées doit être voté au Parlement d'ici l'été. L'exécutif avait annoncé en amont des "consultations citoyennes" destinées à le nourrir et déminer les inquiétudes. Ces débats doivent s'étaler jusqu'à la fin de l'année.