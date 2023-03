Réforme des retraites : au Mans, moins de manifestants mais des manifestants motivés !

Entre 6.400 et 10.000 manifestants au Mans contre la réforme des retraites à l'occasion de la 10e journée d'action.

Au Mans, moins de manifestants, mais des manifestants plus que motivés ! Pour la 10e journée d'action contre la réforme des retraites, 10.000 personnes se sont rassemblées au Mans selon l'Intersyndicale. La préfecture avance le chiffre de 6.400 manifestants. Ces chiffres sont moins élevées que pour la précédente journée d'action (18.000 manifestants selon l'Intersyndicale, 8.800 selon la préfecture). Pour autant, la volonté ne faiblit pas ! Les manifestants continuent d'assurer qu'ils se mobiliseront "jusqu'au bout".

Le matin, manifestation à La Flèche. L'après-midi, direction Le Mans. Depuis la première journée d'action contre cette réforme des retraites, Maria sillonne la Sarthe, préoccupée par l'avenir. "On va pas travailler jusqu'à 64 ans. Quand je vois mon mari, il fait les 5x8, il est fatigué, il a le dos usé. Et moi, à 64 ans je ne me vois pas courir dans les écoles maternelles".

Les appels à la grève s'enchaînent, le gouvernement reste inflexible. Tout cela commence quand même à peser sur le moral reconnait Pascal. "On ne va pas se mentir on est un peu fatigué mais il y a de la motivation, il y a de l'ambiance. Ici, en Sarthe, tout se passe bien, il n'y a pas de violence". Claudine est "dépitée, dégoûtée" mais toujours dans les cortèges. "Je veux montrer que je ne suis pas d'accord, qu'on est en démocratie, qu'il faut écouter les manifestants."

Les opposants à la réforme des retraites comptent sur le Conseil Constitutionnel : il peut censurer le texte. D'ici l'annonce de la décision des Sages, l'Intersyndicale sarthoise va continuer ses actions*. "C'est par la grève reconductible, les blocages, les manifestations, les occupations, par la grève massive". "Partout jusqu'au retrait"*. L'Intersyndicale sarthoise prévient : il y a aura une "action surprise" sur le parking du Leclerc d'Allonnes, ce mercredi 29 mars à 22h30.

Une pancarte contre la réforme des retraites. © Radio France - Lucie Amadieu

Ce mercredi 28 mars, 150 manifestants étaient réunis à La Ferté-Bernard, 300 à La Flèche et 100 à Sablé-sur-Sarthe.

Des manifestants avec leur pancarte au Mans. © Radio France - Lucie Amadieu