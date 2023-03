Réforme des retraites : au moins 46 interpellations mardi soir à Paris après de nouveaux rassemblements

Un nouveau rassemblement contre la réforme des retraites a été émaillé d'affrontements avec les forces de l'ordre ce mardi soir à Paris, place de la République. À minuit, 46 personnes avaient été interpellées, selon une source policière à l'agence Radio France.

Plusieurs syndicats avaient appelés à manifester vers 18 heures. Les organisateurs ont quitté les lieux à 21 heures, selon une source policière. Au plus fort de ce rassemblement, 3.500 personnes étaient présentes sur la place de la République, selon la Préfecture de police. C'est lorsque des tirs de feu d'artifice ont éclaté alors que des pompiers tentaient d'éteindre un scooter en feu que la situation s'est tendue, la foule dispersée. Vers 22 heures, entre 100 et 200 personnes étaient toujours sur place, essentiellement des jeunes, face aux forces de l'ordre qui ont alterné entre charges et jets de gaz lacrymogène. Un face à face qui a duré sans casse ni vitrines brisées, avant que certains manifestants ne partent dans les rues de Paris, du côté de Châtelet ou encore Bastille.

Un peu plus tôt dans la soirée, un petit groupe a lancé des projectiles sur des pompiers, toujours selon cette source policière. Une dizaine de casseurs a mis le feu à un scooter et à des poubelles, a constaté un journaliste de franceinfo sur place. L'intervention des forces de l'ordre s'est terminée en nuage de gaz lacrymogènes.