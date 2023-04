Réforme des retraites : blocage des camions-poubelles à Chambéry

A huit jours de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites, les syndicats organisent jeudi une onzième journée de mobilisation , espérant une nouvelle démonstration de force alors que les discussions avec le gouvernement sont dans l'impasse. Toujours du monde dans la rue mais moins de grévistes et de perturbations ? Suivez cette journée de mobilisation en Savoie et Haute-Savoie.

Piquet de grève au centre technique municipal

Depuis 5h45 ce matin l'intersyndicale bloque le centre technique municipal de Chambéry, les camions-poubelles ne peuvent pas sortir, pas de conséquence sur la circulation, mais sans doute sur le ramassage des poubelles dans l'agglomération, les manifestants comptent rester sur place une bonne partie de la matinée

Des perturbations plus limitées à la SNCF ?

La SNCF prévoit de faire rouler 3 TGV sur 4 ainsi que 1 TER sur 2, et dans les écoles primaires 20% des enseignants se déclarent grévistes. Des perturbations sont annoncées sur le réseau Synchro Bus à Chambéry, sur les lignes A, B, C, D, 2, 3 et 4. Du côté des lignes Sibra à Annecy, le trafic sera perturbé en centre-ville de 14h30 à 16h30. La direction de la Sibra annonce par contre d'importantes perturbations demain vendredi en raison d'un mouvement de grève d'une partie du personnel

Manifestations : où et à quelle heure ?

En Haute-Savoie plusieurs rassemblements sont prévus : 14h à la préfecture Annecy, 16h à Cluses, 17h à Annemasse, et 17h30 à Thonon. Côté Savoie, rendez-vous à 14h sur la place du palais de justice de Chambéry, 10h à Albertville et Saint-Jean-de-Maurienne