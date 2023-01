Réforme des retraites : ces Tourangeaux qui choisissent de travailler au-delà de 65 ans

Ce mardi une nouvelle grève et des manifestations sont organisées pour protester contre la réforme des retraites, et notamment le recul de l'âge de départ à 64 ans. A Tours, certains travailleurs ont plus de 62 ans et continuent de travailler. Mais ils le soulignent bien, c'est par choix.

L'un est moniteur d'ULM, l'autre travaille dans un cabinet d'assurances. Tous les deux travaillent et sont très heureux. Gilbert Gashet à 74 ans. Il est moniteur d'ULM à l'aérodrome de Sorigny depuis 1989 et ne compte pas s'arrêter. Il n'a pas de peine à aller travailler puisqu'il le dit, "c'est un métier passion". Pour autant, il ne s'est pas arrêté à l'âge de la retraite car il savait que sa pension serait trop basse pour vivre correctement. Mais quand on lui demande s'il est fatigué, il réplique immédiatement, "ah non!", avant de continuer, "les oiseaux ne s'arrêtent pas de chanter juste avant leur mort. Ils chantent jusqu'au bout et ils volent jusqu'au bout." Un parallèle tout trouvé pour ce pilote d'ULM.

La peur du vide

A 65 ans, Patrick Ingrand lui, a repris une activité après une très brève retraite. Il gère une agence d'assurance à Tours. Il parle d'une certaine peur de l'ennui, il n'envisage pas non plus de s'arrêter, bien au contraire. "L'avenir ne me fait pas peur. Vieillir ne me fait pas peur. L'inactivité, je pense qu'elle génère chez beaucoup d'entre nous des maux, une tristesse. Moi, je le ressent comme ça."

Pour ces deux hommes, c'est un choix d'avoir continué a travailler, mais ils comprennent bien que ça n'est pas celui de tout le monde.

En 2019, 3% des plus de 65 ans travaillaient encore, souvent en cumuler avec la retraite. Le chiffre avait triplé en dix ans selon l'Insee.