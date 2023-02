Réforme des retraites : cinquième journée de mobilisation nationale ce jeudi

Alors que le projet de réforme des retraites est actuellement débattu à l'Assemblée nationale, une cinquième journée de mobilisation se tient ce jeudi partout en France à l'appel des syndicats. En pleine période de vacances scolaires, la participation aux grèves s'annonce en nette baisse par rapport aux précédents journées. Si les syndicats gardent leurs forces pour la journée du 7 mars, des perturbations sont néanmoins attendues ce jeudi dans différents secteurs.

ⓘ Publicité

L'essentiel

Un mouvement moins fort à la SNCF

Un trafic quasi normal à la RATP

Le trafic aérien plus touché que lors des précédentes journées

Jusqu'à 650.000 manifestants attendus en France

Des rassemblements prévus dans 200 villes

Les leaders syndicaux défileront à Albi (Tarn)

Jusqu'à 650.000 manifestants attendus en France

Selon la dernière note des renseignements territoriaux, entre 450.000 et 650.000 manifestants sont attendus en France jeudi. Ils seront entre 40.000 et 70.000 à Paris . Le cortège s'élancera à 14h de la place de la Bastille pour rejoindre la place d'Italie. Des rassemblements sont prévus dans 200 villes.

Pour la première fois depuis le début des mobilisations, les leaders syndicaux comme Laurent Berger (CFDT) et Philippe Martinez (CGT) défileront loin de Paris, à Albi (Tarn), symbole de cette France des petites villes très mobilisées contre la réforme.

Au coeur de la contestation, 30.000 à 40.000 manifestants sont donc attendus à Albi, indiquent les organisateurs à France Bleu Occitanie . Lors des dernières journées de mobilisation, ils étaient environ 20.000 dans cette ville de 50.000 habitants.

Au niveau national, la prévision est en baisse par rapport aux précédentes notes des renseignements. Pour samedi dernier, le 11 février , ils avaient tablé sur une mobilisation de 650.000 à 850.000 manifestants. Il y avait finalement eu 963.000 personnes selon le ministère de l'Intérieur et plus de 2,5 millions selon la CGT.

Pour le 7 février, 900.000 à 1,1 million de personnes étaient attendues. Ils avaient été 757.000 selon le ministère de l'Intérieur et près de deux millions selon la CGT.

Trafic moins perturbé à la SNCF

Les perturbations s'annoncent limitées jeudi dans les transports avec 4 TGV sur 5 en circulation.

Seul 1 TER sur 2 circulera en revanche dans les régions, en pleine vacances d'hiver pour la majeure partie du pays, hors Ile-de-France et Occitanie. A Paris le service sera partiellement perturbé sur certains trains de banlieue.

Dans le détail, la SNCF a annoncé un trafic quasi normal pour ses TGV Inoui sur les axes Nord, Est et Atlantique. Seul l'axe Sud-Est sera perturbé avec 2 TGV sur 3, comme pour les Ouigo et les trains de province à province.

Le trafic international ne sera lui aussi que très peu touché, à l'exception des Lyria qui roulent vers la Suisse, avec 2 trains sur 3.

Enfin, il n'y aura qu'1 train sur 2 en circulation pour les Intercités.

Les prévisions de trafic du jeudi 16 février © Visactu

Trafic quasi normal à la RATP

En région parisienne, la RATP a annoncé des prévisions de trafic quasi normales pour le métro et normales pour les bus et les tramways, ainsi que pour le RER A.

Seul le RER B sera perturbé avec 2 trains sur 3 sur l'axe sud, exploité par la RATP, tandis que vers le nord, exploité par la SNCF, on comptera 1 train sur 2.

Certaines lignes franciliennes exploitées par la compagnie ferroviaire connaîtront aussi une fréquence de trains plus limitée qu'à l'accoutumée. Ce sera le cas du RER C et des lignes J et L du Transilien - 2 trains sur 3 - et du RER D et des lignes K, N et R - 1 train sur 2. Le reste du réseau fonctionnera normalement.

Perturbations plus importantes dans l'aérien

Contrairement aux précédentes journées de mobilisation, le trafic aérien sera davantage perturbé jeudi. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies de renoncer préventivement à 30% de leurs vols à l'aéroport de Paris-Orly, en raison d'une grève des contrôleurs aériens. C'est davantage que lors des trois premières journées de mobilisation lors desquelles 20% des mouvements avaient dû être annulés à Orly.

Et cette fois-ci, d'autres aéroports sont touchés comme ceux de Toulouse, Montpellier, Marseille et Nantes. La DGAC a exigé que les transporteurs y annulent 20% de leurs mouvements. Des perturbations et des retards sont à prévoir sur tout le territoire.

Air France a indiqué être en mesure de faire voler 9 avions sur 10 jeudi sur ses vols court et moyen-courriers et "la totalité de ses vols long-courriers".

L'intersyndicale préserve ses forces pour le 7 mars

Alors qu'une grande partie du pays est en période de vacances scolaires, l'intersyndicale entend garder des forces pour la journée du 7 mars. Elle se dit prête à "mettre la France à l'arrêt" ce jour-là si le gouvernement reste "sourd à la contestation populaire". Certains syndicats se disent prêts à lancer des mouvements de grève reconductible à partir de cette date, comme ceux de la RATP, la fédération CGT des éboueurs ou dans le secteur de l'énergie.

Idem du côté de l'intersyndicale de l'éducation qui appelle à "fermer totalement les écoles, collèges, lycées et services" le 7 mars.

À lire aussi Réforme des retraites : ces secteurs qui appellent à la grève reconductible à partir du 7 mars

Un premier revers pour la majorité à l'Assemblée nationale

La majorité, qui porte ce projet de réforme des retraites, a subi un premier revers suprise à l'Assemblée nationale. Après trois jours de débats, les député ont rejeté "l'index seniors" . Les débats s'arrêteront vendredi, avec ou sans vote global et le texte sera transféré au Sénat.