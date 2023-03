Réforme des retraites : comment les enseignants grévistes font face aux fins de mois difficiles dans l'Indre

Ce mardi, Clémentine (*) ne sera pas en classe. Comme lors de chacune des journées de grève précédentes qui tombaient sur des jours où elle aurait dû faire cours. Cette enseignante en primaire cumule déjà huit jours de grève contre la réforme des retraites. "Là, j'attaque mes économies, sur le peu que j'ai mis de côté grâce à mon salaire d'enseignante". Chaque journée non travaillée lui coûte 80 euros. "Et par ailleurs, pour permettre à mes collègues AED - NDLR Assistant d'éducation - qui le souhaitent de se mobiliser, je contribue à hauteur de 10 ou 20 euros par journée de grève dans une pette cagnotte que nous avons lancée. Ils gagnent encore moins que nous, c'est par solidarité..."

ⓘ Publicité

Véronique(*) est bientôt à la retraite. Mais cette enseignante a décidé de faire quatre jours de grève par solidarité avec ses jeunes collègues. "J'avais mis de l'argent de côté et il est parti dans les grèves. J'essaie de ne pas en faire plus de deux dans le mois pour étaler un peu... D'autant que dans l'enseignement, il n'y a pas possibilité de débrayer une heure. Si vous êtes en grève, c'est 1/30e de salaire en moins."

Même stratégie pour Cécile. "Dans l'enseignement, il n'y a pas de caisse de grève et l'on ne sait jamais quand ils vont retirer les jours de grève du salaire... Est ce qu'ils vont tout retirer d'un coup ? Ou bien étaler ? Pour l'instant, on ne m'a rien retiré. J'ai l'angoisse du prochain bulletin de paie..."

Pas de caisse de grève

Fin de mois compliquée aussi pour Luc et Laetitia, tous les deux enseignants, en couple, et grévistes systématique. A eux deux, ils ont donc cumulés 18 jours de grève. "On a agrandi le potager. On devait changer les fenêtres, et bien, ca attendra un peu. Et on partira en vacances chez nous, à la maison" sourit Luc. Avec trois enfants à la maison, choisir de faire grève à chaque fois a forcément des répercussions dans le budget de la famille. Mais cela n'entame pas les convictions du couple : "J'ai vécu ce 49.3 comme une violence personnelle. Je veux exprimer mon sentiment de déni de démocratie. Je ne me vois pas dire à mes enfants que je n'ai pas fait tout ce que je pouvais".

Mais si Luc et Laetitia s'engagent contre la réforme, ils ne veulent pas voir leurs élèves en pâtir. "Il m'arrive d'assurer des réunions ou des rencontres avec mes élèves même si je suis en grève et ma femme assure des permanences, notamment pour ses élèves de troisième, en vue du Brevet. Ce ne doit pas se faire au détriment des élèves". Même si beaucoup de ces enseignants grévistes assurent ressentir du soutien de la part des parents : "Il y a 70% de la population qui est contre le texte. On n'a pas de remarques désobligeantes de la part des parents. C'est plutôt très bien compris".

La plupart d'entre eux seront dans les cortèges ce mardi, de nouveau mobilisés pour dénoncer la réforme des retraites.

(*) Il s'agit de prénoms d'emprunt, ces enseignantes ayant choisi de témoigner anonymement.