Réforme des retraites : comment sont comptés les manifestants ?

3,5 millions de manifestants en France selon l'intersyndicale, 1,28 selon le ministère de l'Intérieur : voilà ce qu'on pouvait retenir de la mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi 7 mars à l'issue de la septième journée de manifestations. À la fin de toutes les manifestations, les syndicats et le ministère de l'Intérieur communiquent des chiffres du nombre de manifestants dans les rues. À chaque fois, au niveau national et local, et ce, depuis des années, c'est le grand écart. Des chiffres toujours très hauts pour les syndicats et des chiffres très inférieurs côté police. Comment expliquer une telle différence ? Quelles sont les moyens utilisés par les syndicats et les autorités pour réaliser de tels comptages ? Y a-t-il une méthode plus fiable ? France Bleu vous explique.

Du simple à l'octuple

Pendant les manifestations contre la réforme des retraites, jamais les syndicats n'ont donné les mêmes chiffres que la police, et inversement. Quand les syndicats annonçaient 2 millions de manifestants en France lors de la première journée de contestation, le ministère annonçait 1,12 million. Dix jours plus tard, l'intersyndicale revendiquait 2,8 millions de personnes dans les cortèges, la police 1,27 million, soit 2,2 fois moins. Le mardi 7 mars, jour où l'intersyndicale voulait "mettre la France à l'arrêt" , les syndicats disaient avoir comptabilisé 2,7 fois plus de manifestants que la police.

Le mardi 7 mars, la police évoquait 8.000 personnes à Châteauroux (Indre), elles étaient 20.000 pour les syndicats, selon les chiffres collectés par France Bleu . À Bordeaux (Gironde) , le 19 janvier, ils étaient 60.000 manifestants selon les syndicats, 16.000 d'après la police. Même grand écart à Dunkerque (Nord) le 7 février dernier : 10.000 selon les syndicats, 3.500 d'après la police sur place. À Marseille (Bouches-du-Rhône), la CGT avait recensé 245.000 manifestants le 7 mars. La police indiquait 30.000 manifestants. C'est huit fois moins.

La méthode "syndicats"

Le comptage des syndicats se fait manuellement. Les militants se positionnent le long du cortège sur les trottoirs et comptent une à une les lignes de manifestants, explique franceinfo . Mais cela ne suffit pas : ils estiment ensuite le nombre de personnes par ligne. Enfin, ils multiplient le nombre de lignes par le nombre de manifestants par lignes. Par exemple, si un cortège est composé de 500 lignes, et qu'il y a 25 personnes par ligne, alors les syndicats vont annoncer 12.500 manifestants. Interrogé par le journal La Dépêche ce samedi 11 mars, le secrétaire général de Force ouvrière Drôme-Ardèche a expliqué sa manière de faire lors de la manifestation à Valence (Drôme). "Il mesure la longueur du cortège à l’aide d’un chronomètre, du début à la fin. Puis, il s’arrête et compte, pendant une minute, le nombre de manifestants. Ce samedi, c’était 250 passants en 60 secondes, pour un cortège qui a mis 20 minutes à franchir une ligne fictive. Résultat de la multiplication : 5.000 personnes" résume le journal.

La méthode "police"

Le comptage de la police se fait aussi à la main. Mais à Paris, il se fait en hauteur. Les fonctionnaires de la préfecture de police sont positionnés dans des appartements, le long du cortège, indique franceinfo. Quand la mobilisation s'annonce conséquente, il y a deux points de comptage. Les policiers "enclenchent un compteur à main à chaque ligne de manifestants, après avoir préalablement calculé le nombre de personnes présentes sur chaque ligne" précisait le ministère de l'Intérieur au Sénat en en juin 2013 , quelques mois après une manifestation contre "le mariage pour tous" dans la capitale. Les policiers comptent les groupes de dix manifestants qui passent un point de repère, comme un arbre ou un poteau. "Ces dispositifs sont établis dans des zones stratégiques, c'est-à-dire dans des portions « test » de chaussée dont les dimensions (largeur, longueur) sont connues et qui permettent ainsi d'établir un comptage opérationnel des manifestants" expliquait également la place Beauvau.

Une fois la manifestation terminée, les fonctionnaires postés sur les deux points comparent les relevés et gardent le chiffre le plus haut, précise également franceinfo. La préfecture de police de Paris utilise également ses propres vidéos pour recompter dès le lendemain.

Une méthode plus fiable que l'autre ?

Source syndicats ou source police, à quels chiffres doit-on davantage se fier ? En 2014, la préfecture de police de Paris a mandaté trois personnes indépendantes pour répondre à la question : la directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) Dominique Schnapper, Daniel Gaxie, professeur de sciences politiques et Pierre Muller, inspecteur général de l'Insee. La commission a conclu que la méthode des policiers était "la seule" qui soit "réellement opérationnelle" .

Selon cette enquête, la méthode "police" est la plus efficace, car les fonctionnaires sont en hauteur, contrairement aux syndicats, et donc ils perçoivent mieux la densité du cortège. Ils voient s'il y a beaucoup de monde ou s'il est clairsemé. Ils estiment aussi que le recomptage en vidéo apporte davantage de fiabilité. Mais selon cette étude indépendante, la méthode des policiers n'est pas parfaite non plus. La commission avait d'ailleurs préconisé un troisième point d'observation "de façon à ce que d'éventuels angles morts puissent être corrigés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui" expliquait Libération . Elle conseillait aussi de délivrer des fourchettes plutôt qu'un chiffre précis.

Depuis 2014, les cortèges se sont aussi un peu transformés. Les manifestants se dispersent beaucoup plus dans les petites rues adjacentes, ils sont plus difficiles à compter. C'était le cas, notamment, pendant les "gilets jaunes". Il existe donc toujours une marge d'erreur.

En juin 2016, "l'œil du 20 heures" avait tenté de vérifier les chiffres des syndicats à l'issue d'une manifestation contre la loi Travail. Les syndicats avaient annoncé 1 million de personnes dans les rues de la capitale. Les journalistes de France 2 ont calculé la superficie du parcours de la manifestation en prenant en compte les trottoirs, et sont arrivés au chiffre de cinq manifestants par mètre carré. Une manifestation un peu trop "collée-serrée". Sur les images de la manifestation, les personnes qui défilent n'étaient pas si serrées, le cortège était même parfois clairsemé. Conclusion : les chiffres avaient été quelque peu exagérés. Lors d'une manifestation contre la réforme des retraites à Avignon fin janvier, les syndicats ont avoué avoir gonflé "un peu, les chiffres". Un syndicaliste anonyme a confié à France Bleu Vaucluse "qu'après avoir annoncé 15.000 (le 19 janvier, ndlr), on était obligé de dire davantage. Donc, on a annoncé 20.000 (le 31 janvier, ndlr) sans certitude".

France Bleu Vaucluse a également tenté la méthode de calcul des mètres carré pour la manifestation du 19 janvier à Avignon. Cette fois-ci, ce sont les chiffres de la police qui semblent éloignés de la réalité. Avec trois manifestants par mètre carrés, France Bleu Vaucluse a obtenu le chiffre de 14.580 personnes, donc très proche du chiffre des syndicats (15.000), et quatre fois supérieur aux chiffres de la police (3.500).