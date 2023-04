Réforme des retraites : concert de casseroles en Dordogne un an après la réélection d'Emmanuel Macron

Rassemblement bruyant ce lundi soir devant la mairie de Périgueux : les manifestants ont voulu faire entendre leurs voix par des coups de casseroles. Ils ont répondu à l'appel lancé par l'association altermondialiste Attac et la France Insoumise : "une casserolade générale" devant toutes les mairies de France, un an après la réélection d'Emmanuel Macron. En Dordogne, pour continuer de manifester leur désaccord contre la promulgation de la réforme des retraites, des invitations à faire du bruit étaient organisées à Sarlat, Bergerac et Périgueux.

La députée LFI du Périgord Pascale Martin s'est jointe à la bonne vingtaine de manifestants devant la mairie de Périgueux. Des drapeaux du parti des Verts EELV flottaient aussi sous la pluie. La petite foule, réunie à 20 heures, s'est dispersée après une demie heure de résonnance de casseroles dans le quartier de la mairie.

"La retraite, Macron n'en parle même plus."

"Le message, [le gouvernement] le connaît, il le sait très bien", raconte Mathias, en référence au passage en force de la réforme des retraites avec l'utilisation de l'article 49.3 devant l'Assemblée nationale. Il tape sur sa poêle à marrons avec une cuillère en bois. "Ce qu'attend [Emmanuel Macron], c'est que le mouvement s'essouffle et puis que nous passions à autre chose, que nous soyons comme des moutons et que nous laissions tomber, poursuit le manifestant. La retraite, il n'en parle même plus." " Nous, ce n'est pas terminé", assure Mathias en repartant de plus belle à taper sur sa poêle.

Carine passe au moment de cette "casserolade" devant la mairie. "Je ne sais pas à quoi cela va mener", s'interroge-t-elle. "Leur but, c'est d'embêter qui ? Ca n'embête pas ceux qui nous gouvernent", laisse en suspens la Périgourdine, elle aussi opposée à la réforme des retraites.