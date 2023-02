Réforme des retraites : dans l'Eure, les syndicats créent une caisse de grève pour les salariés

Alors que ce jeudi est le cinquième jour de mobilisation contre la réforme des retraites, huit syndicats de l'Eure (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, Solidaires et UNSA) lancent une caisse de grève pour venir en aide aux salariés mobilisés pour le retrait du texte, en ce moment examiné à l'Assemblée nationale. "On sait très bien que faire grève aujourd'hui, ça coûte pour les travailleurs" explique Olivier Guillot, le secrétaire général de la CGT de l'Eure. L'objectif est donc de réunir le plus de dons possibles avant le 7 mars, date choisie par les syndicats en France pour "mettre la France à l'arrêt" car "si trois Français sur quatre se disent contre cette réforme, tous ne sont pas mobilisés par la grève" avance Olivier Guillot*.*

ⓘ Publicité

À lire aussi Réforme des retraites : ces secteurs qui appellent à la grève reconductible à partir du 7 mars

Une caisse solidaire

Avec cette caisse de grève, les organisations syndicales veulent toucher ceux qui sont contre la réforme mais qui ne peuvent pas faire grève. "Les retraités ou les jeunes peuvent apporter leur contribution à cette grève reconductible" précise David Lecomte, le secrétaire général de FO dans l'Eure, pour qui cette caisse, "c'est le principe même d'organiser le mouvement de grève lorsqu'on est en désaccord. C'est la solidarité qui s'organise autour de la grève". Certains retraités ont déjà commencé à verser une participation à cette caisse de solidarité, "certaines personnes nous demandent comment je peux vous aider à faire la grève" commente Olivier Guillot et "ça, c'est aussi un fait nouveau".

loading

Les modalités de la caisse de grève

Les organisations syndicales ont mis en place un règlement pour le versement de cette cagnotte. "Ça ne passe pas par les caisses des syndicats mais par une caisse dédiée, en toute transparence et en dehors des trésoreries des unions départementales pour ne pas laisser penser que ça va constituer un trésor de guerre" avance le secrétaire général de la CFDT de l'Eure Antoine Cartenet. Tous les salariés pourront faire appel à cette caisse de grève, "pas simplement les adhérents de nos organisations syndicales" tient à préciser David Lecomte

Les salariés seront indemnisés à partir du troisième jour de grève (les deux premiers jours n’étant pas indemnisés). Les salariés grévistes qui justifient d’un salaire de moins de 1.000 euros seront indemnisés dès la première journée.

(les deux premiers jours n’étant pas indemnisés). Les salariés grévistes qui justifient d’un salaire de moins de 1.000 euros seront indemnisés dès la première journée. La totalité de la somme récoltée sera reversée aux grévistes sur présentation des bulletins de salaire une fois les retraits sur salaire effectués.

une fois les retraits sur salaire effectués. Une somme identique sera reversée à chacun par jour de grève.

La somme reversée sera inférieure à une journée de salaire et dépendra du montant récolté sur la cagnotte Fond de grève des UD de l'Eure . Pour abonder la caisse, les syndicats donnent rendez-vous pour un café solidaire et un pique-nique solidaire devant la préfecture de l'Eure à Évreux ce jeudi à 12h30 avant le départ du cortège à 14H00.