Réforme des retraites dans la Loire : "Le plan senior est la deuxième facette de la réforme"

La réforme des retraites prévoit de reporter de 62 à 64 ans l'âge de départ légal. Comment les entreprises de la Loire se préparent-elles à employer leurs salariés plus longtemps ? Elodie Psomas, directrice des richesses humaines chez Sam Outillage à Saint-Étienne, également secrétaire départementale de l'Association des DRH, nous explique les réflexions en cours.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Concrètement, à quel âge est-on considéré comme un salarié senior ?

Elodie Psomas : Je pense déjà qu'il faut dissocier la partie légale de ce qui se passe sur le terrain. Parce que c'est vrai qu'on va parler de l'entretien de deuxième partie de carrière et des seniors à partir de 45 ans, ce qui va choquer tout le monde. C'est très tôt, on est tous d'accord là-dessus. Nous, sur le terrain, en entreprise, on va plutôt dire qu'on est senior à partir de 55 ans. En tout cas, c'est là où on va commencer à amorcer des plans de réflexion sur la fin de carrière, j'allais dire. Et encore une fois, il faut dissocier les deux notions. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de seniors à partir de 55 ans.

Très sincèrement, les entreprises ne sont-elles pas réticentes à employer des salariés qui ont 50, 55 ans ou plus ? Cela ne coûte-t-il pas trop cher à l'entreprise ? C'est une idée qui circule beaucoup.

Vous voulez dire en termes de rémunération, de salaire ? D'accord. Alors, je pense qu'il faut -encore une fois- bien se poser la question. Quand on recrute quelqu'un, on ne va pas le recruter forcément pour son âge, d'ailleurs qu'il soit jeune ou senior. L'idée, c'est vraiment de se dire quand je vais recruter quelqu'un, qu'est-ce qu'il apporte de plus à l'entreprise ? Donc c'est vrai que quand on fait un recrutement, on va surtout se poser la question à l'instant T dans l'équipe dans laquelle on recherche une personne 'de quoi j'ai besoin ?'. Et si on a besoin d'expérience à ce moment-là, ça peut être aussi un vecteur d'accélérateur. Donc je pense qu'il ne faut pas se dire 'recruter un senior, non, ça coûte beaucoup trop cher'. C'est une décision d'entreprise où on va se dire à ce moment-là j'ai besoin d'apporter de la compétence et de l'expérience dans cette équipe.

Chez vous, chez Sam Outillage à Saint-Étienne, c'est quoi la répartition des âges dans l'entreprise ?

Alors chez Sam Outillage, on a une répartition des âges qui est plutôt équilibrée parce qu'aujourd'hui on a une ancienneté moyenne qui est de 42 ans. Et sur les 130 personnes qui sont sur le site de Saint-Étienne, on a 30 personnes de plus de 55 ans à peu près, en sachant que du coup, on a une répartition qui est assez large puisque comme on a aussi enclenché un plan très favorable sur la partie apprentissage depuis quatre ou cinq ans, on a des âges qui vont aller de 20 ans jusqu'à même 69 ans. Donc on a même des gens qui sont encore dans l'entreprise après l'âge de départ à la retraite. Et puis on a fait aussi un peu de cumul emploi-retraite sur des fonctions d'expertise. Donc encore une fois, l'idée, c'est de coller à la problématique de l'entreprise et d'avoir des leviers en terme de recrutement : 'de quoi j'ai besoin à l'instant T et qui je recrute ?' Et pas forcément de se dire 'je recrute un âge en particulier'.

Comprenez-vous la crainte de certains salariés de 56, 57 ans qui vont devoir encore travailler dix ans et se disent qu'ils ne vont pas y arriver quand ils sont dans des métiers physiques ?

Je comprends les deux points de vue : ceux qui se disent 'j'ai encore dix ans' et puis tout ceux qui peut-être planifiaient de partir dans un an, deux ans et qui voient les projets reportés, c'est sûr qu'il faut le prendre en compte. Et et en entreprise, je pense qu'il faut aussi l'accompagner.

Assurer la transmission sans doubler tous les postes

Comment se fait justement cet accompagnement, cette prise en compte ?

Il y a ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on fera demain. Parce que c'est vrai que, au niveau de la DRH notamment, on attend aussi de savoir ce qu'il va y avoir dans le plan senior qui, pour moi, est forcément la deuxième facette de la médaille de la réforme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et il ne faut pas se leurrer, la réalité suivant les métiers n'est pas la même. Donc l'idée, c'est plutôt de se dire, par branches et ensuite par métier, comment on va adapter l'emploi. Parce qu'il est clair que sur des métiers avec des contraintes physiques plus fortes, il va falloir qu'on adapte différemment que des métiers où la contrainte physique est peut-être moins présente. Ça peut être de l'aménagement en termes d'horaires, ça peut être de l'aménagement en termes de fonctions aussi, de passer aussi sur des fonctions où on n'est plus dans la transmission parce que le vrai enjeu de l'emploi senior, pour moi, c'est ça. Quand on voit qu'on a un plan jeune, il faudrait qu'on ait un plan senior qui soit le pendant pour assurer cette transmission de compétences. Et l'idée maintenant, c'est de voir quels dispositifs vont être mis à disposition des entreprises pour tous ces aménagements. Parce que généralement, on est assez créatifs en entreprise. Mais l'idée, c'est de voir comment on va être accompagnés parce que c'est sûr qu'on ne peut pas non plus doubler les postes.

Pensez-vous que les entreprises sont prêtes à faire ces efforts ? Va-t-on devoir passer par des sanctions comme le souhaitent certains parlementaires ?

Je ne suis pas forcément pour inciter par la sanction, mais plutôt inciter par par le dispositif, comme on a su faire pour "un jeune une solution". D'avoir un peu la même chose sur sur la partie senior et de proposer aux entreprises des nouveaux dispositifs. Après, il va falloir qu'on voit au niveau des débats parlementaires ce qui va sortir. Parce que c'est vrai que nous, on a déjà des salariés qui nous ont par exemple parlé de la retraite progressive. Mais on sait que c'est un sujet qui, à un moment donné, devait peut-être être élargi à la fonction publique. Mais dans le privé, il y aurait peut-être un retour en arrière. Donc, on attend vraiment de ce plan senior de voir ce qu'il va être possible de mettre en place. L'idée étant encore une fois de dire 'comment j'assure la transmission ?' sans forcément doubler tous les postes parce qu'il y a une contrainte économique pour toute entreprise.