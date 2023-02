Réforme des retraites : dans la Somme, "pas de vieux pompiers dans nos camions"

"Non à la réforme des retraites", "Pas de vieux pompiers dans nos camions" : l'opposition à la réforme des retraites se fait savoir jusque sur les ambulances et les différents véhicules des sapeurs-pompiers de la Somme. Les syndicats appellent à la mobilisation, comme dans de nombreuses autres professions. Les pompiers professionnels surcotisent durant leur carrière, pour pouvoir partir cinq ans plus tôt, mais avec cette réforme, ils passeraient donc de 57 à 59 ans. "Des conditions qui seraient physiquement et moralement intenables", estime le lieutenant Ludovic Goblet, président départemental du syndicat SpaSdis CFTC dans la Somme, et vice-président national.

France Bleu Picardie : Votre grève est un peu particulière, comment se manifeste-t-elle ?

Ludovic Goblet : "Tout d'abord, on est en grève parce que, comme une grande majorité des concitoyens, on voit d'un très mauvais œil cette prolongation concernant le temps de travail obligatoire avant de prétendre à la retraite. Concernant les sapeurs-pompiers, cette grève se manifeste surtout par un affichage sur les véhicules ou devant les casernes puisque pour la sécurité des concitoyens, il n'y a aucun changement concernant la distribution et l'efficacité des secours. On est contraints, et surtout c'est notre volonté, de ne pas infliger aux citoyens des contraintes qui pourraient diminuer notre efficacité.

Que va changer pour vous cette réforme ?

La particularité des sapeurs pompiers, c'est qu'aujourd'hui, nous partons à 57 ans. Il ne s'agit pas d'un régime spécial puisque pour les cinq ans de bonification que nous obtenons, nous surcotisons tout au long de notre carrière. Demain, si la retraite passe à 64 ans, nous passerons à 59 ans, et je pense que tout le monde peut imaginer que des sapeurs pompiers de 59 ans dans les camions pour monter dix étages avec un appareil sur le dos ou descendre sur une échelle avec une victime, c'est difficilement envisageable. Surtout que les conditions de reclassement sont relativement limitées au sein de nos structures et que la portabilité des droits dans la fonction publique ou dans le privé n'est pas acquise aujourd'hui.

Ce que vous redoutez aujourd'hui, c'est d'être dans l'incapacité physique de faire votre travail ?

Le commun des mortels peut très bien s'apercevoir que quand on a passé la cinquantaine ou quand on passe surtout les 55 ans, nos capacités physiques sont nécessairement diminuées. Le poids de l'âge, les réveils nocturnes, les interventions difficiles, l'exposition aux fumées, l'exposition aussi émotionnelle par rapport aux interventions difficiles font que nos sapeurs-pompiers, ce ne sont pas des super héros, ils restent des êtres humains qui sont impactés physiquement et psychologiquement par rapport à la réalité des interventions.

Ludovic Goblet, du syndicat SpaSdis CFTC, dénonce le report de l'âge de départ à la retraite pour les sapeurs-pompiers. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Parallèlement, on peut aussi noter que les sapeurs pompiers aujourd'hui travaillent en garde de 24 heures. Sur les 24 heures, seul 18 h 36 sont comptabilisées, c'est-à-dire que chaque sapeur pompier donne 500 heures par an, qui ne sont pas rémunérées. De la même manière, les horaires de nuit ou weekends ne sont pas non plus majorées. Donc on estime qu'aujourd'hui, par rapport au travail effectué et la mission exercée par l'ensemble des services de secours sur le territoire français, il serait totalement abject et anormal qu'on puisse nous contraindre à travailler dans des conditions qui seraient physiquement et moralement intenables.

Comment réagissent les citoyens à vos véhicules "décorés" ?

La majorité des gens sont plutôt admiratifs. Ils sont plutôt d'accord avec nous, surtout les victimes, les premières exposées, pour avoir des sauveteurs en capacité physique et morale, d'assumer la charge de leur mission. C'est plutôt un grand soutien et ils sont heureux de voir que même nous, les pompiers, on est du côté des manifestants pour éviter cette réforme pour l'ensemble des travailleurs français.