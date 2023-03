Réforme des retraites : de fortes perturbations attendues dans le Nord-Pas-de-Calais ce jeudi 23 mars

"64 ans, c'était non, et ça reste non." Depuis l'utilisation de l'article 49-3 à l'Assemblée pour faire passer sans vote le projet de loi de la réforme des retraites, les rassemblements se multiplient, dans un climat de plus en plus violent entre les forces de l'ordre et les manifestants. Au lendemain d'une intervention télévisée du président de la République, l'intersyndicale défile pour la neuvième fois ce jeudi 23 mars**,** contre la fin des régimes spéciaux et le recul de l'âge de départ de 62 à 64 ans.

Des manifestations dans le Nord et le Pas-de-Calais

Comme depuis le début du mouvement, une dizaine de rendez-vous sont donnés dans la matinée et l'après-midi.

Dès 8 heures, à Bapaume (manifestation et action prévue au rond point venant d'Arras entre la D929 et la D917)

A 9 heures, à Béthune (à la gare)

A 9 heures 30, à Calais (place d'Armes), à Arras (place Foch), à Boulogne-sur-Mer (rue saint louis devant l'université ULCO)

A 10 heures à Cambrai (Grand place), à Douai (place d'Armes), à Maubeuge (au pôle gare), à Valenciennes (place d'Armes), à Fourmies (place Georges Coppeaux),

A 14 heures 30, à Dunkerque (place de la gare), au petit village de Bouquehault, près de Licques dans le Pas-de-Calais et à Lille pour la manifestation régionale au départ de la porte de Paris.

Fortes perturbations dans les transports

Côté rails, la SNCF prévoit 1 TER sur 3 et 50% des TGV et des Ouigo en circulation au niveau national. La SNCF Voyageurs conseille de reporter son trajet et de télétravailler dans les cas où cela est possible.

Les transports scolaires et interurbains des Hauts-de-France seront eux aussi perturbés. Dans le département du Nord, le mouvement de grève génèrera des retards conséquents sur les services scolaires et interurbains du réseau routier sur le secteur P4-Avesnois, en raison de barrages routiers sur les secteurs d’Avesnes-sur-Helpe. Sur le réseau P4, 85 courses ne seront pas assurées. Sur le périmètre P1-Flandres, 3 courses ne seront pas effectuées. Dans le Pas de Calais, quelques perturbations sur le littoral sont annoncées, en raison de conducteurs grévistes mais aussi de barrages routiers et de blocages.

Sur le réseau Ilévia, les agents continuent, eux, leur grève pour obtenir une hausse plus conséquente de leurs salaires. Dans la métropole lilloise, les deux lignes de métros circuleront normalement ce jeudi mais les bus et les tramway seront au ralenti : il y aura un tramway toutes les 12 min sur le tronc commun et un toutes les 24 min sur les branches de Tourcoing et Roubaix. Les bus seront également fortement perturbés, y compris les lignes scolaires.

Plus de 40% de grévistes attendus dans les écoles du Nord et du Pas-de-Calais

Les écoles ne fonctionneront pas non plus normalement. Dans le Nord, le syndicat majoritaire du premier degré le Snuipp s'attend à un fort taux de grévistes dans les établissements du premier degré. Plusieurs écoles primaires seront fermées ce jeudi notamment l'école Jules Ferry à Bauvin, Kleber à Faches-Thumesnil, La Fontaine à Lille et l'école du centre à Sains-du-Nord.

A Valenciennes, 9 des 22 écoles de la ville seront perturbées ce jeudi (contre 17 le 7 mars et 9 le 7 février derniers). L'école maternelle et élémentaire des Acacias, l'école maternelle et élémentaire Siméon Cuveillier, l'école primaire Françoise Badar, l'école primaire Jean Mineur et l'école primaire Saint-Exupéry auront plus de 25% de leur personnel en grève. Pour pallier ces perturbations, la ville met en place un service d'accueil minimum pour garder les enfants dont les parents n'ont pas trouvé d'autre solution. S'agissant des crèches, la structure coquelicots sera fermée ce jeudi.

Dans le pas de calais, le Snuipp s'attend à ce qu'il y ait plus de 40% de grévistes. A Boulogne-sur-Mer, par exemple, la crèche Casablanca et le multi-accueil la Maison Célestine seront fermés ce jeudi, tout comme l'école Lieluette Euvrin. Le Multi Accueil Les P’tits Margats sera lui fermé jeudi après-midi. Certains établissements seront aussi perturbés : il n'y aura pas de cantine ce midi dans les écoles Jules ferry, Condorcet, Duruy, Fabre d'églantine, Pasteur et il n'y aura ni cantine ni garderie dans les écoles Grimm Andersen, Rictus, Herriot et Jean Macé.

Des mairies fermées

Certains services municipaux ne seront pas ouverts au public ce jeudi. A Anzin, la mairie fermera les locaux de l'Hôtel de ville ainsi que les locaux de la médiathèque et de l'ensemble des structures de proximité ce jeudi matin pour laisser la possibilité aux agents municipaux de manifester à Valenciennes à partir de 10h00. Les services rouvriront dans l'après-midi.

A Boulogne-sur-Mer, seuls les habitants qui ont pris rendez-vous au préalable pour une délivrance de carte d'identité ou de passeport pourront entrer dans l'Hôtel de ville ce jeudi.

Des opérations escargot et des blocages prévus sur les axes routiers

Dans le Pas-de-Calais, la préfecture met en garde les habitants du département et et s'attend à de fortes perturbations sur les axes routiers, notamment dans les secteurs suivants :

- Liens Trans-manche : "bien que le port de Calais et le tunnel sous la manche soient ouverts, les mouvements de grève pourraient impacter directement le fonctionnement de ces sites" selon la préfecture,

- Réseau SNCF : en raison d’une réduction importante des liaisons ferroviaires, un report vers les déplacements routiers est à prévoir avec une densification à l’approche des grandes agglomérations,

- Sur l’ensemble des Hauts de France, "divers rassemblements sont annoncés (opération de tractage, barrage filtrant, opération escargot, etc …) et sont de nature à engendrer des difficultés de circulation routière, notamment à Laon, Soissons, Saint Quentin, Dunkerque, Aire sur la Lys, Saint Omer, Bapaume, Boulogne, Lens, Longeuil sainte Marie (A1), Argoeuvre ((A16), Boves, Dury, Glisy, Rivery, Roye, Amiens et Abbeville", prévient la préfecture.

De plus la préfecture recommande fortement d'éviter l'autoroute A 16 ce jeudi en particulier au niveau des accès aux plateformes transmanche (port de Calais/ Eurotunnel). Plusieurs zones de stockage seront déployées en amont du littoral pour réguler l’arrivée de poids-lourds à Calais.

Dès 5h30 du matin à Saint-Omer, un blocage est prévu sur le rond-point situé à la sortie de Wittes, direction Aire sur la Lys.

D'autres secteurs professionnels seront eux aussi en grève, comme les éboueurs du pays de Saint-Omer , qui poursuivent leur mobilisation depuis vendredi dernier.