VIDÉOS - À Rouen, des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants contre la réforme des retraites

Des heurts ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre à Rouen.

Des milliers de personnes se sont de nouveau rassemblées ce jeudi matin à Rouen, pour protester contre la réforme des retraites et le passage en force du gouvernement. Ils étaient 14 800 à Rouen selon la Préfecture de la Seine-Maritime, 23 000 selon la CGT.

En fin de cortège, vers midi, des manifestants et des forces de l'ordre se faisaient face dans la rue Jeanne d'Arc, près du Théâtre des Arts. Des affrontements ont eu lieu. Cinq personnes ont été blessées du côté des manifestants selon la CGT, dont deux syndicalistes : une femme gravement blessée à une main, et un homme plus légèrement touché au tibia par un tir de flashball, affirme le syndicat.

La CGT appelle à un rassemblement ce jeudi à 18h, devant le palais de Justice de Rouen, contre les violences policières.

Forces de l'ordre et manifestants se sont faits face pendant de longues minutes. © Radio France - Marianne Naquet

Des projectiles ont été lancés. - Milena Aellig

La rue Jeanne d'Arc de Rouen, théâtre d'affrontements. © Radio France - Milena Aellig

Des conteneurs poubelles ont été brulés à Rouen. © Radio France - Milena Aellig

Des feux ont été allumés en pleine rue © Radio France - Marianne Naquet

La préfecture de Seine-Maritime annonce 9.900 manifestants au Havre ce jeudi, ils étaient 50.000 selon l'intersyndicale. On dénombre plusieurs interpellations, de nombreuses poubelles brûlés et des arrêts de bus vandalisés.

La manifestation à Dieppe a réuni 3.300 manifestants selon la préfecture.