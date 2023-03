Réforme des retraites : des centaines de manifestants rassemblés à Dax pour la 10e journée de mobilisation

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté, ce mardi 28 mars, dans les rues de Dax, pour l'acte 10 de la mobilisation contre la réforme des retraites du gouvernement. Les syndicats landais avaient cette fois-ci donné rendez-vous dans la cité thermale.

Parmi les manifestants se trouvait notamment une vingtaine de jeunes, scolarisés dans des lycées dacquois. Ils ont décidé, eux aussi, de se mobiliser afin d'exprimer leur mécontentement face à la politique du gouvernement.

Une vingtaine de lycéens dacquois ont défilé dans le cortège. © Radio France - Stéphanie Hildenbrandt

Lors de la dernière manifestation, qui avait eu lieu à Mont-de-Marsan quelques jours plus tôt, le jeudi 23 mars, entre 4.500 et 5.500 personnes s'étaient mobilisées. Par ailleurs, au plus fort du mouvement, le 31 janvier dernier, 5.100 manifestants avaient été décomptés par la police et France Bleu Gascogne dans les rues de la préfecture landaise. Ils étaient 6.800 selon les syndicats.

Le cortège est parti des arènes de Dax. © Radio France - Stéphanie Hildenbrandt

Le dialogue social dans l'impasse

Le président, Emmanuel Macron, a assuré ce lundi vouloir "continuer à tendre la main" aux syndicats, sans toutefois remettre en cause son projet. Le texte doit aussi être examiné par le Conseil constitutionnel d'ici trois semaines. Celui-ci pourrait censurer une partie du texte .

Pour "trouver une voie de sortie" à la crise sociale, le numéro un de la CFDT, Laurent Berger, a appelé mardi à mettre en place une "médiation" sans attendre la décision des Sages. Une proposition partagée par les autres syndicats.