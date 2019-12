Réforme des retraites : des coupures électriques dans plus de 6.000 foyers à Albi et aux environs

Albi, France

Plusieurs coupures et microcoupures dans les foyers d’Albi et de commune de l’est de l’agglomération comme Puygouzon et Salies. Des coupures dites "sauvages" pour la direction d’Enedis. Les syndicats eux veulent ainsi lutter contre la réforme des retraites. Pour cela ils ont occupés le poste source de Jarlard à Albi de 10h30 à 16h. Depuis ce poste électrique, ils ont donc procédés à des coupures sur des zones résidentielles de la capitale Albigeoises. Selon la préfecture, il n’y a pas eu d’impact important. L’hôpital notamment n’a pas été touché. Enedis parle toutefois d’acte de vandalisme et sa direction annonce d’ores et déjà sa volonté de porter plainte.

Festival des lanternes et centre commercial

Le week-end passé des coupures importantes avaient aussi été menées. Certaines notamment avaient plongées dans le noir le grand centre commercial du Séquestre à l’entrée d’Albi. Le festival des lanternes de Gaillac a aussi été touché selon la direction d’Enedis.