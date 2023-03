Réforme des retraites : des éboueurs en grève à Marseille

Jusqu'à présent plutôt en retrait, des éboueurs marseillais entrent dans le mouvement opposé à la réforme des retraites . Plusieurs actions ont été menées ce lundi matin par des agents soutenus par la CGT. Des chauffeurs de bennes étaient en grève au dépôt de la Cabucelle dans le 15e arrondissement ce qui a perturbé le ramassage des poubelles dans certains secteurs au nord de la ville.

Une pénibilité non reconnue

Et puis une vingtaine d'agents ont cessé le travail au centre de transfert des déchets dans les quartiers nord, allumant un feu de palettes à l'entrée, constaté sur place par France Bleu Provence. Aucun gréviste n'a souhaité répondre à nos questions, c'est donc Véronique Dolot, de la CGT qui résume leur état d'esprit. "La reconnaissance de la pénibilité leur coûte un épuisement quotidien et la colère monte et un jour, elle explose.

Quand on est un agent de la Métropole de la collecte des ordures ménagères avec 17 ans d'espérance de vie en bonne santé de moins que les autres, trois ans d'espérance de vie de moins que les autres, et qu'on apprend qu'on va devoir aller jusqu'à 62 ans. On sait qu'on ne sera pas en état à 62 ans. Personne ne profite de sa retraite".

Une action de plusieurs agents menée devant le centre de transfert nord des déchets pour gêner les camions poubelles d'aller et venir. © Radio France - Fred Chapuis

C'est dans ce centre de transfert, qu'environ 500 tonnes de poubelles sont transportées chaque jour en train vers l'incinérateur de Fos-sur-Mer. Soit la moitié des déchets produits quotidiennement par les Marseillais. L'autre centre de transfert au sud et le dépôt de la Capelette dans le 10e sont restés calmes ce lundi.

L'incinérateur de Fos perturbé, mais pas à l'arrêt ?

À l'incinérateur de Fos, où sont brulées la majorité des poubelles de la Métropole, 400.000 tonnes par an, la CGT revendique 70% de grévistes depuis jeudi. Avec un impact sur l'activité du site. Sans que la direction, contactée par France Bleu Provence, nous confirme l'information.

Seule certitude, l'accès à l'incinérateur est perturbé par des manifestants, mais sans blocage. Les camions chargés de poubelles de la Métropole, entrent et sortent au ralenti. Il faut préciser que 90% des déchets traités, sont transportés en train, selon le site d'EveRé , gestionnaire de l'incinérateur.