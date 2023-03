Réforme des retraites : des élèves bloquent l'entrée du lycée Jean Prévost de Montivilliers

C'était un appel lancé au niveau national par le collectif La Voix lycéenne. Des élèves du lycée polyvalent Jean Prévost de Montivilliers près du Havre ont bloqué les portes de leur établissement ce lundi dès 7 heures 30. Une mobilisation de protestation contre la réforme des retraites à la veille de la dixième journée nationale de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale.

"Nos parents nous soutiennent"

Vers 7h30, une quinzaine de lycéens, soutenus par de jeunes militants du mouvement des Jeunes communistes, ont bloqué toutes les entrées de l'établissement qui accueille 1.200 élèves. Après une intervention du chef d'établissement, certains étudiants ont pu entrer dans l'établissement pour passer leurs oraux du baccalauréat.

De nombreux élèves, qui ont découvert le mouvement en arrivant devant l'établissement le matin, on décidé de ne pas rentrer dans le bâtiment en soutien au mouvement, "on a appelé nos parents et ils nous soutiennent !", affirme une élève de seconde.