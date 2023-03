Réforme des retraites : des lycéens de Jean Moulin dans la rue à Béziers

Depuis des semaines, les syndicats sensibilisent les Biterrois pour les inciter à manifester. Une action qui semble porter ses fruits. 17.000 personnes se sont retrouvés dans la rue ce jeudi matin, dont 150 à 200 jeunes du lycée Jean Moulin. Dés 7h, des enseignants se sont installés devant l'une des entrées de l'établissement afin de distribuer des tracts rappelant l'heure de la manifestation.

À une centaine de mètres, des lycéens occupaient cette fois l'entrée principale afin de bloquer le site pour la troisième fois depuis le début de l'année et sensibiliser les autres élèves à les rejoindre dans ce mouvement.

"Ça va devenir de plus en plus violent, si Macron n'écoute pas"

Mobilisation devant le lycée Jean Moulin Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

"Nous n'avons pas envie de partir à 64 ans. Quand nous serons vieux, ce sera pire encore" raconte un groupe de lycéens croisé dans le cortège biterrois. "On est tous du même avis au lycée. On pense évidemment à nos parents, à leur santé. On les soutient dans cette action".

"On pense à nos parents et à leur santé"

Blocage lycée Jean Moulin Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

"Ma mère ne sait pas que l'on bloque le lycée aujourd'hui."

"Ma mère est contre la réforme. Mais avec les violences dans les manifestations, elle a peur pour moi. Nous resterons dans la rue jusqu'au retrait de la réforme. C'est légitime de s'inquiéter pour un parent."

"C'est légitime de manifester"

"Les lycéens font ce qu'ils veulent. On leur demande seulement d'avoir l'autorisation des parents avant de venir."

Les lycéens rencontrés assurent que d'autres actions pourraient être organisées dans les prochains jours, si Emmanuel Macron maintenait sa réforme.

Les enseignants étaient accompagnés de militants CGT ce jeudi matin devant le lycée afin d'éviter tout débordement, mais des poubelles auraient été brûlé d'après le proviseur.

Suite à cette mobilisation, Pierre Fournier a aussitôt envoyé un message aux parents pour les rassurer : "Comme prévu une manifestation se déroule devant l'établissement. Plutôt pacifique, la situation est maintenant plus tendue et des poubelles brûlent avenue Jean Moulin. Le portail d'accès par l'ancienne loge, a été fermé par mes soins. Par ailleurs, les autres entrées, celle du gymnase Marty et celle de l'avenue Leclercq fonctionnent sans problème. Je précise que les élèves qui ont voulu rentrer ce matin, ont pu le faire sans problème également. Mais à 8h j'ai fermé le portail principal".