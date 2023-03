Réforme des retraites : Des manifestants bloquent le dépôt pétrolier de Longvic

Ils sont une centaine selon la CGT, 30 selon la police, installés depuis 5h ce jeudi matin, devant le site des dépôts pétroliers de Longvic, au sud de Dijon. Leur revendication : dire non à la réforme des retraites du gouvernement, dont l'examen démarre ce jeudi au Sénat.

Un avant-goût du 7 mars

Une action coup de poing, en collaboration avec le syndicat Solidaires, moins d'une semaine avant la fameuse journée du 7 mars, journée de blocage national voulue par l'intersyndicale. "C'est un avant goût du 7 mars, le pays doit être à l'arrêt ce jour là. On a écrit aux députés de Côte-d'Or, qui sont pour la plupart de la majorité... Et l'on n'a obtenu aucune réponse", explique Frédéric Pissot, secrétaire départemental de la CGT.

"On laisse les travailleurs du dépôt pétrolier entrer dans les locaux, mais les camions ne rentrent et ne sortent pas. Il n'y a pas de rentrée de livraison", décrit Frédéric Pissot. Il explique que "des représentants de divers secteurs, d'associations, et des travailleurs de la zone de Longvic et de Dijon qui ne veulent pas de cette réforme" sont sur place.

Cette opération, non déclarée en préfecture, est suivie de près par les forces de l'ordre, présentes sur place.