Réforme des retraites : des manifestants envahissent les voies de la gare de Lyon à Paris

Plusieurs centaines de manifestants ont envahi les voies de la gare de Lyon, à Paris ce jeudi matin pour protester contre la réforme des retraites, au lendemain aussi de la prise de parole d'Emmanuel Macron . La circulation des trains a donc été interrompue pour des raisons de sécurité.

Suite à une assemblée générale interprofessionnelle, près de 800 personnes (cheminots, personnels de santé, professeurs, élus, etc) ont investi les voies vers 11h30, avec des fumigènes et des pétards. Les voies ont été libérées vers midi.

Plusieurs élus sont présents dont les députés La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Eric Coquerel et Thomas Portes, et la députée européenne Manon Aubry. "On ne lâche rien jusqu'au retrait", indique cette dernière dans un tweet.

A midi, la SNCF indiquait qu'elle effectuait les vérifications nécessaires pour une reprise "sous peu". Les trains affichent entre 30 minutes et 50 minutes de retard, selon SNCF Gares & Connexions. Il y a aussi eu des répercussions, notamment sur le RER D et sur la ligne R.