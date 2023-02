Réforme des retraites : des manifestants sur l'A43, les routes vers Courchevel et Méribel bloquées

Les opposants à la réforme des retraites ont choisin deux points stratégiques en Savoie ce jeudi, au cinquième jour de mobilisation. Le rond-point de l'Europe à Moûtiers, stratégique pour rejoindre les stations de Tarentaise, Courchevel et Méribel où se tiennent jusqu'à dimanche les Mondiaux de ski, était bloqué depuis 10h ce jeudi par un peu plus de 600 personnes. Conséquence : la RN90, qui relie Albertville à Bourg-Saint-Maurice, est saturée. La bretelle de sortie 38 a été fermée le temps de la manifestation pour éviter l'engorgement d'Aigueblanche.

Les manifestants à Moûtiers ce jeudi matin © Radio France

Péage occupé sur l'A43

En Maurienne, le péage de l'autoroute A43 à Saint-Michel-de-Maurienne a été occupé à la mi-journée par environ 350 manifestants, partis de la place du Champ de Foire, a pu constater sur place le reporter de France Bleu Pays de Savoie. Les véhicules pouvaient continuer à circuler dans les deux sens, en direction ou en provenance de Modane et l'Italie via le tunnel du Fréjus. Peu après midi, l'action était terminée et les manifestants repartis.

Action de blocage au péage de l'A43 © Radio France - Lola Sauty

"Il s'agissait davantage d'une opération de filtrage que de blocage", ont expliqué les manifestants, qui ont en tête le mouvement des gilets jaunes. Selon eux, cette action était "un premier pas vers un durcissement de la mobilisation, seule manière de se faire entendre".

D'autres rassemblements sont prévus dans l'après-midi à Chambéry, Annecy, Annemasse, Cluses, Sallanches ou encore Thonon-les-Bains. A l'Assemblée Nationale, il reste plus de 5.000 amendements à examiner avant d'en arriver à l'article 7, celui sur le report d'âge à 64 ans.