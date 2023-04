Réforme des retraites : des manifestations en Dordogne pour la 11e journée de mobilisation

De grandes banderoles ont été créées pour cette 11e journée de mobilisation à Périgueux. Les manifestants se sont retrouvés vers 10h30 devant le Palais de justice pour des prises de paroles des représentants syndicaux avant de commencer la manifestation.

ⓘ Publicité

Celle-ci se déroule sur un parcours réduit. Le cortège ne descendra pas sur les quais et le cours Fénelon comme les précédentes mobilisation.

A Périgueux, le parcours prévu a été réduit par rapport aux précédentes mobilisation. © Radio France - Jeanne de Butler

L'intersyndicale mobilise pour une 11e journée avant les vacances de pâques. Elles débutent ce vendredi en Dordogne et pour la zone A. © Radio France - Jeanne de Butler

Deux manifestations dans l'après-midi

À Bergerac et à Sarlat, deux manifestations sont également prévues ce jeudi à 15h. Le départ est prévu devant le Palais de Justice pour Bergerac et place de la grande Rigaudie à Sarlat.

Des perturbations sur le réseau Péribus

Les horaires des bus de l'agglomération de Périgueux sont perturbés sur certaines lignes ce jeudi à cause de la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Cinq lignes ne circulent pas du tout : la K3, K5 et K6, la E1 et la E4. Quatre lignes circulent en horaires de samedi ou de vacances scolaires : La E5, E7, La N et la K2. En revanche, l'agence périmouv à Périgueux reste ouverte ce jeudi