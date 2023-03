Réforme des retraites : des opérations de blocage autour de La Rochelle

Alors que le mouvement de contestation entame ce mardi sa dixième journée de grève nationale contre la réforme des retraites, la police nationale indique ce matin que des manifestants bloquent la circulation en partie sur l'échangeur La Rochelle-centre de la rocade. Des accès sont fermés par sécurité. Il s'agit du rond-point du 8 mai 45 qui donne sur l'avenue du 11 novembre.

ⓘ Publicité

Le réseau des transports en commun Yélo indique ce mardi matin que des manifestants bloquent la voirie aux abords du dépôt de la RTCR à Lagord. Par conséquent, aucun bus des lignes exploitées par la RTCR ne peut circuler pour l’instant (lignes ILLICO 1, ILLICO 2, ILLICO 3, ILLICO 4, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 211, 221, 300, 302, 310, 311, 321).

La fédération nationale des ports et docks CGT appelle les travailleurs portuaires et les ouvriers dockers à 24h de grève ce mardi et envisagera de nouvelles actions mercredi matin lors d'une assemblée générale. Les dockers rochelais précisent qu'il n'y a "aucune activité sur le port de 11h à 15h depuis lundi et en illimité."

À lire aussi Réforme des retraites : les manifestations du mardi 28 mars dans les deux Charentes

Cinq manifestations sont organisées par l'intersyndicale en Charente-Maritime . Les quatre premières à 10h30 à Saintes (palais de justice), Rochefort (place Colbert), Royan (place du général de Gaulle) et Jonzac (jardin public). Puis à partir de midi sur le parvis de la gare de La Rochelle pour un barbecue unitaire et revendicatif, avant le défilé à 14h30.