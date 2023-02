Réforme des retraites : des rassemblements à Mayenne et Château-Gontier-sur-Mayenne pour le 5e acte

Le samedi 11 février, entre 8.000 et 12.000 manifestants ont défilé dans les rues de Laval pour le 4e acte de la mobilisation contre la réforme des retraites. Un record depuis le début du mouvement . Jeudi 16 février, pour la première journée en plein pendant les vacances scolaires, les syndicats ont décidé d'innover et d'organiser non pas une mais deux manifestations : le jeudi 16 février, à Mayenne à 11h30 place du 9 juin, devant la permanence du député Yannick Favennec, et à Château-Gontier-sur-Mayenne, à 17h place Paul Doumer devant la permanence de la députée Géraldine Bannier.

