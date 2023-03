Réforme des retraites : des rassemblements spontanés en Savoie et Haute-Savoie

Le gouvernement choisi de passer en force sur le projet de réforme des retraites. La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé l'utilisation de l'article 49.3 ce jeudi à l'Assemblée Nationale , qui lui permet de faire adopter le texte sans le vote des députés. De quoi provoquer la colère des députés de l'opposition et celle des opposants au texte, mobilisés dans la rue depuis le 19 janvier .

Au moins 400 manifestants à Chambéry

Un peu partout en France, des rassemblements spontanés ont été organisés, y compris en Savoie et en Haute-Savoie. A Annecy, plus d'une cinquantaine de manifestants se sont rassemblés devant la préfecture. Ils étaient plus de 350 devant le palais de justice à Chambéry selon la police, environ 800 selon les syndicats.

Environ 200 manifestants étaient rassemblés à Chambéry. © Radio France - Anabelle Gallotti.

Ce jeudi soir, l'intersyndicale a déjà annoncé une nouvelle journée de mobilisation le jeudi 23 mars.