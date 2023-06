Réforme des retraites : dix nouvelles manifestations le 6 juin en Drôme et Ardèche

A l'appel de l'intersyndicale, ce mardi, c'est le retour des manifestations contre la réforme des retraites. Les syndicats ne veulent pas abandonner même en l'absence de recours légaux contre le texte. Dix manifestations sont prévues en Drôme et Ardèche. "On espère qu'il y aura un maximum de monde" dit Raphael Foïs de la CGT d'Annonay. "On ne lâche pas l'affaire parce qu'ils vont continuer : loi sur la sécurité sociale, sur l'immigration... La rentrée sociale sera mouvementée,"

Quatre manifestations dans la Drôme

Valence. Départ 14h30 sur le Champ de Mars.

Montélimar. Départ 14h du rond point route de châteauneuf, dans la zone industrielle sud.

Nyons. Départ à 10h devant la sous-préfecture, avenue de Venterol.

Romans-sur-Isère. Départ à 10h de la place Jules Nadi.

Six manifestations en Ardèche

Annonay. Départ 14h de la gare routière, avenue de l'Europe.

Aubenas. Départ 14h du rond point de Ponson.

Le Cheylard. Départ à 14h de la mairie.

Privas. Départ 10h du tribunal, cours du Palais.

Tournon-sur-Rhône. Départ 10h30 du monument aux morts, avenue Marius Juveneton.

Lamastre. Départ 18h de la place des frères Montgolfier.