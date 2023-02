Réforme des retraites : "Écrivez à vos députés", l'intersyndicale mayennaise veut maintenir la pression

Au niveau national, l'intersyndicale prévoit déjà une nouvelle journée de mobilisation le 16 février et un "blocage du pays" le 7 mars.

Pas question pour les syndicats mayennais de ralentir le rythme après la réussite de la 4ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites : 12.000 manifestants dans les rues de Laval samedi 11 février selon l'intersyndicale, 8.000 selon la police. Au début des vacances scolaires, les organisations syndicales veulent maintenir la pression sur le gouvernement et en Mayenne, elles se réunissent ce lundi 13 février 2023, pour décider de la suite du mouvement.

"C'est la rue qui a les clés"

Il s'agit d'abord de préparer la 5ème journée de manifestation et de grève prévue par l'intersyndicale nationale le jeudi 16 février. En Mayenne, le mouvement pourrait avoir lieu en dehors de Laval, imagine Sébastien Lardeux, délégué départemental de Force ouvrière. "Nous sommes en train de réfléchir effectivement à faire des rassemblements dans les sous-préfectures, à Mayenne ou Château-Gontier. Peut être que ce sera ça qu'on proposera jeudi parce qu'il y a des Mayennais, des gens de Château-Gontier qui disent 'Pourquoi vous n'êtes pas plus près de chez nous ?' Donc, on y réfléchit."

Blocage les 7 et 8 mars

Pour continuer de maintenir la pression, Sébastien Lardeux appelle, comme les chefs des syndicats nationaux, à écrire directement aux élus. "On a invité l'ensemble des Mayennais à envoyer aux députés du département un mail leur expliquant qu'on ne veut pas qu'ils votent cette réforme. Il faut leur rappeler qu'ils ont un mandat et le mandat, ce n'est pas une fois toutes les élections. Ce n'est pas parce qu'ils ont été élus sur un pseudo programme que les députés doivent voter la réforme. Moi je pense que c'est la rue qui a les clés, ce sont les citoyens qui ont les clés."

L'intersyndicale travaille également sur les prochaines journées de mobilisation prévues au retour des vacances, les 7 et 8 mars. "On va préparer le 7 et le 8 de façon importante pour qu'il y ait vraiment ce blocage du pays qui est absolument nécessaire puisqu'ils ne nous écoutent pas, à un moment donné, il va falloir le faire", ajoute Sébastien Lardeux.