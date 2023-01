Réforme des retraites : Elisabeth Borne reçoit les partenaires sociaux, prêts à se mobiliser massivement

"2023 sera l'année de la réforme des retraites". Emmanuel Macron l'a encore répété lors de ses vœux aux Français le 31 décembre. L'exécutif veut aller vite et prévoit une application de la réforme "dès la fin de l'été" 2023. La Première ministre Elisabeth Borne va donc débuter l'année avec les partenaires sociaux. Elle reçoit ce mardi après-midi et mercredi les syndicats, avant une présentation du texte mardi prochain, le 10 janvier.

Pour la première fois depuis 12 ans et la réforme Woerth (qui avait relevé l'âge légal de 60 à 62 ans) tous les syndicats sont prêts à se mobiliser ensemble contre la réforme annoncée, y compris la CFDT, habituellement adepte des compromis avec le gouvernement. Le premier syndicat français est contre "tout recul de l'âge de départ à la retraite", il dénonce une réforme "inutile", qui "pénaliserait les salariés les plus modestes".

Grèves et manifestations annoncées en janvier

L'exécutif explique vouloir "ramener le régime à l'équilibre". Il se base sur un rapport du Conseil d'orientation des retraites, qui estime que le système sera déficitaire de plus de 12 milliards d'euros en 2027. Mais il n'y a pas d'urgence selon les syndicats. Et il existe d'autres moyens de réformer les retraites, sans décaler l'âge de départ. Notamment via de nouveaux financements, comme le suggère la CGT , en augmentant par exemple le taux de cotisation.

Si le gouvernement reste borné sur son projet, l'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires et FSU) a déjà prévenu : il faudra s'attendre à des grèves et des manifestations d'ampleur en janvier. Les oppositions politiques sont également contre cette réforme des retraites. La France Insoumise appelle à la manifestation le 21 janvier prochain.

Les syndicats sont donc reçus ce mardi et ce mercredi par la Première ministre, mais les grandes lignes du projet n'ont pas bougé depuis la réélection d'Emmanuel Macron, déterminé à augmenter l'âge légal de départ de 62 à 64 voire 65 ans. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, sera le premier reçu ce mardi à 15h30 par Elisabeth Borne. Il sera suivi par François Hommeril, président de la CFE-CGC, Frédéric Souillot, secrétaire général de FO et François Asselin, président de la CPME.

Mercredi, se succèderont à partir de 15 h Cyril Chabanier, président de la CFTC, Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, Jean-Christophe Repon, vice-président de l'Union des entreprises de proximité (U2P) et son secrétaire général Pierre Burban, Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA, et enfin Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.