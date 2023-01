Réforme des retraites : "Elle est néfaste pour le monde du travail", dénonce Jean Jacques Leleu, de FO

"C'est une réforme injuste et brutale", a déclaré Jean-Jacques Leleu, secrétaire général de Force Ouvière dans la Somme, ce mercredi sur France Bleu Picardie, à l'occasion de notre matinale spéciale sur la réforme des retraites. Le syndicaliste prédit une forte mobilisation ce jeudi dans la rue.

Tous les salariés devront travailler deux ans de plus par rapport à aujourd'hui. "Cette réforme est néfaste pour le monde du travail, elle est néfaste puisque aujourd'hui vous bossez 42 annuités, on va vous en mettre 44 d'ici environ cinq ans", dénonce Jean-Jacque Leleu.

Pour le syndicaliste, il y a une alternative à cette réforme des retraites. Il faut selon lui créer plus d'emplois, notamment pour les jeunes et les séniors.

"Si on cotise plus, automatiquement, on n'aura plus l'argent qui rentrera dans les caisses. Je n'invente pas la machine à inventer le temps ou autre. Aujourd'hui, l'emploi des seniors n'est pas assez reconnu, n'est pas assez revalorisé, n'est pas aussi assez protégé", a estimé Jean-Jacques Leleu.

